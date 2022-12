Hà Tĩnh: Phát hiện hàng chục thanh niên phê ma túy trong quán bar

Đêm ngày 7/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp Công an thành phố Hà Tĩnh, phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh “Bar 38 Night Club” có địa chỉ tại Xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Hiện trường quán Bar

Hơn 60 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Hà Tĩnh, phòng Cảnh sát cơ động đã chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt đột kích Bar 38 Night Club. Kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện tới 26/162 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy, gồm 18 nam và 8 nữ .

Các đối tượng dương tính với ma túy

Trong số 26 đối tượng dương tính với chất ma túy kể trên chủ yếu đến từ các địa bàn Can Lộc, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Hồng Lĩnh và các tỉnh khác. Ngoài ra, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Huyền My (1999), trú tại: xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có hành vi tàng trữ 2 viên nén màu xanh nghi là ma túy có trọng lượng 0,8739 gam.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang trực tiếp làm việc với các đối tượng

Qua đấu tranh Nguyễn Thị Huyền My khai nhận 02 viên nén thu giữ được ở trên đều là ma túy tổng hợp (thuốc lắc) do My mua về để sử dụng. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

