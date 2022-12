Tin nóng 9/12: Tổng Giám đốc tống tiền nữ giáo viên bằng clip “nóng“

Tổng Giám đốc tống tiền nữ giáo viên bằng clip "nóng": Bị chia tay, Dương Hoài Thương (41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco) đã yêu cầu bạn gái là N. (32 tuổi - giáo viên dạy hợp đồng) trả lại quà, tiền, nếu không sẽ đăng clip 'nóng' của 2 người lên mạng. Ngày 9/12, VKSND TP Hà Nội đã truy tố các bị can Dương Hoài Thương về tội Cưỡng đoạt tài sản. Chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử, cả hai nguy kịch: Sáng 9/12, giữa anh Huỳnh Văn Đệ (39 tuổi) và vợ là chị N.T.H. (35 tuổi, cùng trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn, chị H. đòi ly hôn. Lúc này, người chồng dùng dao đâm một nhát vào tay trái và hai nhát vào vùng lưng của vợ khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, anh này đi vào phòng trọ treo cổ tự vẫn. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa vợ chồng chị H. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một cán bộ thuế ở Kon Tum bị bắt vì nhận hối lộ: Chiều 9/12, Công an huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hứa Thị Thể (51 tuổi, Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Chi cục thuế khu vực số 2, thuộc Cục thuế tỉnh Kon Tum) để điều tra về tội nhận hối lộ. Cụ thể, bà Thế đã lợi dụng chức vụ để nhũng nhiễu, đòi tiền liên quan đến thông báo thuế trong quá trình làm thủ tục sang nhượng đất đai. Nổ lớn trong quán cà phê, người đàn ông bị thương nặng: Trưa 9/12, tại một quán cà phê trên địa bàn xóm 3, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An xảy ra vụ nổ lớn, nhiều vật dụng trong quán hư hại, người dân phát hiện người đàn ông nằm giữa sàn, bàn tay bị nát, thủng bụng, mất máu nhiều, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân là anh N.T.T. (SN 1992) là người trên địa bàn. Tóm gọn nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang: Ngày 9/12, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ tên cướp tiệm vàng Quang Hương khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Nghi phạm là Đào Ngọc Toàn (SN 1997, trú tại xã Song Khê, TP Bắc Giang). Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ đồng: Ngày 9/12, Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ khác và Công an một số tỉnh, thành như: TP HCM, Khánh Hòa… triệt phá một đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỷ đồng. Tổng cộng Công an đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan để điều tra. Xe taxi rơi xuống vực sâu 120 m, tài xế cùng 2 hành khách bị thương nặng: Rạng sáng 9/12, tại quốc lộ 6, đoạn qua thuộc địa phận xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Chiếc xe taxi loại 5 chỗ mang BKS 26A-143.xx do tài xế Lương T.A. (SN 2003, trú tỉnh Sơn La) bất ngờ rơi xuống vực sâu khoảng 120 m ở bên phải đường. Vụ tại nạn khiến tài xế Lương T.A. cùng anh Huỳnh T.B. (SN 1994, trú Cà Mau) và chị Phạm T. B.T. (SN 1998, trú An Giang), là khách đi trên xe bị thương nặng. Các nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng đưa vào Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cấp cứu. >>> Xem thêm video: 2 người Trung Quốc nhốt người tống tiền ở Đà Nẵng, bị bắt ở Hậu Giang. Nguồn: ĐTHĐT.

