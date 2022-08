Hà Tĩnh: Đột nhập sòng bạc “khủng” hoạt động rất tinh vi

Ngày 16/8, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 1h, ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián đã đột kích, bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc ăn tiền, bằng hình thức đánh liêng tại nhà Nguyễn Tiến Thành (SN 1981), ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián (Nghi Xuân), thu giữ gần 161 triệu đồng, 14 điện thoại, 1 thanh kiếm và nhiều tang vật liên quan.

Các con bạc thời điểm bị lực lượng Công an đột kích, bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên địa bàn huyện Nghi Xuân có một tụ điểm thường xuyên tụ tập đánh bạc với quy mô sát phạt rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận xã hội. Tiến hành trinh sát, xác định đây là một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, có sự tham gia của rất nhiều đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên các đối tượng tổ chức sòng bạc đã tìm trăm phương ngàn kế để đối phó với cơ quan chức năng.

Địa điểm các đối tượng lựa chọn để đánh bạc thường rất ngẫu hứng, không cố định và không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Mỗi địa điểm thường sẽ được lựa chọn đánh từ 1-2 lần, chứ không lựa chọn đánh lâu dài, khi có dấu hiệu lạ sẽ lập tức nghỉ hoặc thay đổi địa điểm đánh bạc. Các đối tượng chủ mưu thường lắp đặt camera xung quanh địa điểm đánh bạc, chỉ cần có người lạ sẽ lập tức báo động để các đối tượng tham gia đánh bạc nghỉ đánh. Khi con bạc vào sới đều được các đối tượng hỏi lai lịch, ai giới thiệu, nếu có dấu hiệu nghi vấn sẽ bị đuổi ra.

Sới bạc được tổ chức vô cùng chặt chẽ, có sự phân công công việc rõ ràng, cụ thể, bố trí người canh gác cẩn mật, chia ra nhiều vòng, liên lạc với nhau, chỉ cần phát hiện có động sẽ lập tức tiêu huỷ chứng cứ. Để đảm bảo cho việc đánh bạc được diễn ra liên tục, khép kín các đối tượng còn bài bản đến mức bố trí cho những người bán cơm, thuốc lá phục vụ các con bạc ngay tại chỗ.

Ngoài ra, chúng còn bố trí các đối tượng để cho vay tiền với giá cắt cổ để đảm bảo cung cấp tiền cho các con bạc vào những lúc “khát” nhất. Ban chuyên án đã xác định đây là một tụ điểm đánh bạc vô cùng khó khăn khi đấu tranh. Lực lượng công an huyện và xã đã nhiều lần mai phục để bắt giữ ổ nhóm đánh bạc này. Tuy nhiên, cứ trước mỗi giờ xuất quân đánh án, các đối tượng lại phát hiện có động nên nghỉ đánh.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành truy kích ổ nhóm này. Quá trình điều tra đã đủ tài liệu chứng minh: Nguyễn Tiến Thành (chủ nhà) là người tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú tại thôn Thanh Văn, xã Cương Gián) làm nhiệm vụ cảnh giới và phục vụ các con bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng nói trên về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện vụ phá sòng bạc "khủng", các đối tượng hoạt động rất tinh vi ở Hà Tĩnh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.