Hà Nội: Xử phạt 4 cơ sở kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm lậu

Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2024, trong các ngày 20, 21, 22/3/2024, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra hành chính đối với 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm có địa chỉ tại phường Phú Thượng, Xuân La, Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa thực phẩm đông lạnh không có giấy tờ xuất xứ.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một số mặt hàng là lạp xưởng đông lạnh, loại 700g/gói; mỹ phẩm (mặt nạ dưỡng da) có nhãn mác nước ngoài… Chủ các cơ sở kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên.

Tổ công tác đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa, đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở kinh doanh về hành vi “ Kinh doanh hàng hóa nhập lậu ”. Tổng mức phạt tiền là 50.000.000 đồng.