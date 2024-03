Vận động viên dù lượn tử vong: Loạt vụ tai nạn thương tâm

Ngày 24/3, Ban tổ chức giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024", tỉnh Kon Tum đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân khiến một phi công dù lượn bị rơi, tử vong khi hạ cánh. Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 23/3, một phi công dù lượn đến từ đoàn Hà Nội trong quá trình hạ cánh đã gặp sự cố kỹ thuật và rơi xuống mặt đất. Theo clip người dân ghi lại, trong quá trình hạ cánh, cách mặt đất khoảng 20m, bất ngờ dù lượn của phi công này bị lệch, rơi xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, phi công nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, bị đa chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu. Nạn nhân đã tử vong sau đó khoảng 3 giờ. Nam phi công dù lượn gặp nạn ở độ cao 1.500 m: Tối 28/11/2023, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu nhận tin báo của hội viên Hội dù lượn TP Hà Nội về việc phi công dù lượn Ngô Văn Đội (30 tuổi, trú xã Hiền Quan, H.Tam Nông, Phú Thọ) gặp nạn. Cụ thể, anh Đội thực hiện nội dung bay đường trường luyện tập, xuất phát lúc 11h30 ngày 28/11 tại bản Sì Thâu Chải. Khoảng 16h cùng ngày, anh Đội bay qua thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên) để về huyện Tam Đường thì bất ngờ dù bị sụp cánh, phải hạ cánh khẩn cấp trong rừng. Nhận đề nghị giúp đỡ, Công an huyện Tân Uyên xac định khu vực anh Đội gặp nạn có độ cao khoảng 1.500m, cách thị trấn Tân Uyên khoảng 7 km đường mòn trong rừng già, rất khó di chuyển. Sau 5 giờ băng rừng, khoảng 1h25 ngày 29/11, Công an huyện Tân Uyên đã tìm thấy anh Đội ở khu vực rừng đầu nguồn Hoàng Liên thuộc bản Hua Pầu (thị trấn Tân Uyên) trong tình trạng bị thương, mất nhiều máu và thân nhiệt hạ. Sau khi sơ cứu và đưa về Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên cấp cứu, sức khỏe nam phi công cũng đã phục hồi. Sự cố dù lượn làm 1 người rơi xuống biển: Sáng 2/10/2020, ông Nguyễn Tấn Võ (SN 1970, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TP HCM), là thành viên của Liên đoàn dù lượn thuộc Sở Văn hóa-Thể thao TP đang tham gia điều khiển dù lượn phục vụ Lễ hội Nghinh Ông thì gặp sự cố, bị rơi xuống vùng biển Cần Giờ. Phát hiện vụ việc, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cần Thạnh đã dùng ca nô nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa nạn nhân vào bờ kiểm tra y tế. Nhờ ứng cứu kịp thời nên nạn nhân không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do dù lượn bị hỏng máy nên dẫn đến tai nạn. Phi công người Nga rơi xuống vực từ độ cao 20 m khi chơi dù lượn ở Mù Cang Chải: Chiều 30/5/2020, tại lễ hội dù lượn, tổ chức trên địa bàn xã Cao Phạ. Nạn nhân là một nam phi công quốc tịch Nga. Theo đoạn clip được ghi lại, nam phi công sau khi mới sử dụng dù được vài giây thì dù chao đảo trên không trung rồi rơi tự do xuống vực. Nguyên nhân được xác định, nam phi công này nhảy không đúng kỹ thuật và ảnh hưởng của thời tiết nên khiến chiếc dù bị mất kiểm soát, sau đó cả người và dù rơi từ độ cao khoảng 20 m dẫn đến bị thương phải nhập viện cấp cứu. Chơi dù lượn, một du khách Hà Nội mất tích 6 giờ trong rừng: Chiều 19/7/2017, người dân phát hiện một nam thanh niên đang chơi dù lượn bị rơi tại phía Bắc rừng Đà Sơn thuộc mỏ đá Cẩm Khê, Đà Nẵng liền thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Công tác tìm kiếm, cứu người được tiến hành rất khẩn trương vì lúc này trời đã tối nên CBCS Phòng Hướng dẫn- Chỉ đạo về chữa cháy sử dụng đèn trên xe cứu nạn cứu hộ chiếu sáng và dùng thêm pháo sáng phục vụ công tác tìm kiếm. Đến 21h45 phút tối 19/7/2017, lực lượng Phòng Hướng dẫn - Chỉ đạo về Chữa cháy& CNCH đã tìm thấy nạn nhân và đưa ra ngoài an toàn. Được biết, nạn nhân là Nguyễn H.A. (SN 1982, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội). >>> Xem thêm video: Nở rộ trào lưu đi xe đạp Fixed Gear: Nhiều vụ tai nạn thương tâm.

