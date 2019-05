Hà Nội: Xe ô tô đâm trực diện người mẹ chở con đi học

Vào khoảng 7h30 sáng 14/05, một xe ô tô đâm trực diện người mẹ chở con đi học, xảy ra tại đoạn qua số nhà 45 phố Đỗ Quang (Hà Nội), khiến hai mẹ con bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô mang BKS: 29A-178.65 bất ngờ va chạm với người phụ nữ chở con nhỏ đi học khiến hai mẹ con ngã xuống đường. Tiếp tục, chiếc xe trên đâm vào đuôi xe ô tô mang BKS 30A-079.22 đang đỗ bên đường.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng nặng. Rất may, không có thiệt hại về người, hai mẹ con đi xe máy bị thương và đã được đưa đi bệnh viện.

Đến khoảng 9h30 phút cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra.

Trao đổi với PV, chỉ huy Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Cầu Giấy cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn Công an địa bàn đã bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, tài xế điều khiển ô tô biển số 29A-178.65 là Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, ở Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), xe máy 30L6-0781 chưa xác định được danh tính. Còn ô tô 30A-079.22 do anh Lê Đức Bình (SN 1987, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả, làm hai mẹ con người đi xe máy 30L6-0781 nhập viện cấp cứu. Còn 2 ô tô thì bị hư hỏng.

“Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế Nguyễn Văn Thắng nhưng không vi phạm và bước đầu xác định nguyên nhân do tài xế Thắng không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn trên”- chỉ huy Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Cầu Giấy nói và cho biết: Hiện Công an quận Cầu Giấy đang thụ lý giải quyết vụ việc.