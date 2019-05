Phát hiện nhiều tài xế xe khách Hà Nội “dính” ma túy

Trong hơn một tuần qua, Thanh tra GTVT, CSGT và Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp thành lập ra 2 tổ công tác liên ngành, kiểm tra - test nhanh chất gây nghiện đối với lái xe. Địa điểm kiểm tra là bến xe, các tuyến đường cửa ngõ, quốc lộ trên địa bàn Hà Nội.



Với các bến, xe ra vào bến được tổ công tác liên ngành dừng kiểm tra ngẫu nhiên. Trong chiều 13/5, tổ công tác do ông Lê Tuấn Anh, Phó Chánh Thanh tra, Sở GTVT Hà Nội làm tổ trưởng đã kiểm tra chất gây nghiện đối với lái xe tại bến Gia Lâm. Với hai nội dung: kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn, gần 100 tài xế xe khách ra vào bến xe Gia Lâm đã được tổ công tác kiểm tra. Tuy nhiên khác với các buổi kiểm tra trước đó, tại bến xe Gia Lâm trong chiều qua, tổ công tác liên ngành không phát hiện trường hợp nào dương tính với chất gây nghiện và có nồng độ cồn trong khí thở. Còn tại bến Mỹ Đình ngày 6/5, qua kiểm tra trên 60 trường hợp lái xe khách tại đây, tổ công tác đã phát hiện một tài xế dương tính với ma túy. Theo đó, khi tổ công tác dừng xe ngẫu nhiên xe khách BKS 28B-00530, chạy tuyến Mỹ Đình – Mai Châu (Hòa Bình), qua test nhanh chất gây nghiện tại chỗ, lực lượng Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện tài xế là Vi Mai Hà có kết quả dương tính với ma túy. Lập tức lực lượng CSGT thay mặt tổ công tác đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tất cả giấy tờ liên quan, trong đó có cả đăng ký xe (đình tải cả tài xế và phương tiện) bàn giao cho công an giải quyết. Cũng với hình thức trên, kiểm tra tại bến xe Nước Ngầm trước đó, tổ công tác do ông Lê Tuấn Anh làm tổ trưởng cũng phát hiện tài xế Bùi Ngọc Thắng, lái xe khách BKS 29B-088.74 , doanh nghiệp chủ quản là Cty CP vận tải Huyền Châu dương tính với chất ma túy, tổ công tác cũng tước bằng lái xe và tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác xử lý tiếp theo. Cùng với bến xe, trong những ngày qua, tổ công tác số 2 do ông Lê Xuân Tiến, Phó Chánh thanh tra, Sở GTVT Hà Nội làm tổ trưởng đã kiểm tra, test chất gây nghiện đối với lái xe trên một số tuyến đường vành đai, quốc lộ chạy qua Hà Nội. Theo đó, ngày 1/4, trên quốc lộ 2 đoạn qua huyện Sóc Sơn, tổ công tác đã dừng kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện đối với nhiều tài xế xe tải. Thông tin về kết quả kiểm tra chất gây nghiện đối với tài xế thời gian qua, ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, đã có 28.609 lái xe được doanh nghiệp vận tải khám sức khỏe, trong đó phát hiện 4 lái xe dương tính với ma túy, 4 lái xe mắc các bệnh về mắt, một số trường hợp các đơn vị vận tải chưa báo cáo rõ nguyên nhân.

