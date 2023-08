Hà Nội: Truy tìm nam thanh niên thuê 4 xe máy rồi lẩn trốn

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đang tổ chức truy tìm Vương Bình (SN 1996, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) liên quan đến vụ chiếm đoạt 4 chiếc xe máy.

Hình ảnh Vương Bình.

Theo đó, anh K., SN 1974, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa qua đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo việc bị Vương Bình chiếm đoạt tài sản. Đơn trình báo nêu rõ, khoảng tháng 6/2023, biết anh K. có dịch vụ cho thuê xe máy ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm nên Bình đến tìm và hỏi thuê 4 chiếc xe máy.

Sau khi làm thủ tục cho thuê, anh K. bàn giao xe cho Bình. Tuy nhiên, Vương Bình nhận xe xong đã cắt mọi liên lạc, không trả lại xe cho anh K. nữa. Hành vi của Bình có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy tìm đối với nam thanh niên trên.

Ai biết thông tin về Vương Bình thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm (SĐT: 0904.908.983); cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc trang FanPage Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.