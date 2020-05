Hà Nội: Thiếu niên đi xe đạp tông cụ bà nguy kịch ở phố đi bộ

Theo thông tin ban đầu, vụ nam thiếu niên đi xe đạp tông cụ bà nguy kịch xảy ra vào khoảng 9h sáng 16/5 tại phố Hàng Khay thuộc phố đi bộ Hồ Gươm (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào thời gian trên, cụ bà khoảng 80 tuổi đang đi đường bất ngờ bị một thiếu niên đi xe đạp tông trúng, ngã xuống đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thấy vậy người dân liền báo tin cho lực lượng chức năng, nhận được tin báo lực lượng chức năng đã cử người xuống hiện trường, bảo vệ hiện trường đồng thời cùng người dân nhanh chóng đưa cụ bà đi viện.

Sáng cùng ngày trao đổi với PV Kiến Thức, vị lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền xác nhận cụ bà vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Một số thông tin cho rằng cụ bà đã tử vong ở trong viện nhưng phía công an vẫn chưa xác nhận.

Vị lãnh đạo Công an phường Hàng Khay cho biết thêm, vụ nam thiếu niên đi xe đạp tông cụ bà nguy kịch đã được Công an phường Tràng Tiền chuyển hồ sơ lên Công an quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ.

Bất ngờ qua đường, cụ bà bị đâm tử vong