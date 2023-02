Hà Nội: Tạm giữ tài xế có nồng độ cồn, hất CSGT lên nắp capo

Ngày 27/2, Công an phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tạm giữ lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, hất một CSGT lên nắp capo bỏ chạy. Theo chỉ huy Công an phường Đồng Xuân, hành vi của tài xế là khá rõ ràng. Hiện đơn vị đang phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối tượng T. bị tổ công tác bắt giữ sau khi tăng ga, hất 1 chiến sĩ CSGT lên nắp capo.

Trước đó, tối 26/2, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Trần Nhật Duật (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm). Đến khoảng 20h35, cán bộ, chiến sĩ dừng ô tô BKS 30E-112.XX do nam tài xế điều khiển kiểm tra.

Tuy nhiên, nam tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga, lao vào tổ công tác, hất một CSGT lên nắp capo bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy được một đoạn, lực lượng CSGT đã dừng được ô tô và khống chế nam tài xế bàn giao cho Công an phường Đồng Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, tài xế khai tên là N.Đ.T (SN 1991, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế vi phạm ở mức 0,126mg/L khí thở. Hiện vụ tài xế có nồng độ cồn, hất CSGT lên nắp capo đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.