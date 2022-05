Hà Nội: Tai nạn liên hoàn trên đường khiến 1 người tử vong

Chiều 28/5, đại diện Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an quận Thanh Xuân điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Giải Phóng khiến 1 người chết tại chỗ. Theo đại diện Đội CSGT số 14, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h30 cùng ngày, trước cửa số nhà 194 đường Giải Phóng (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân). Thời điểm trên, ô tô BKS 36A-592.xx di chuyển trên đường Giải Phóng hướng về Ngọc Hồi xảy ra va chạm với ô tô BKS 30H-334.xx chạy cùng chiều. Đúng lúc này, xe máy BKS 29D2-072.xx do anh L.H. (SN 1969, trú tại Đống Đa) từ phía sau tông trúng đuôi ô tô BKS 36A-592.xx Hậu quả, anh H. ngã ra đường, chết tại chỗ. Sau vụ tai nạn, tài xế 2 ô tô rời khỏi hiện trường. Hiện vụ tai nạn liên hoàn trên đường khiến 1 người chết ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

