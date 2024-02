Không khí lạnh rất mạnh đầu tháng 3, miền Bắc rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (28/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền: Khoảng chiều tối và đêm 29/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ảnh minh họa.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ đêm 29/2 khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Đợt rét đậm những ngày qua cũng được coi là hiếm gặp ở miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ năm 2017 đến 2021 không có đợt rét đậm nào trong thời kỳ nửa cuối tháng 2.

Đến năm 2022 xảy ra rét đậm 4 ngày trong thời kỳ nửa cuối tháng 2 nhưng thời gian từ ngày 20-23/2. Dự báo ngày 29/2, miền Bắc duy trì thời tiết sáng có sương mù, mưa phùn, trưa chiều giảm mưa. Trời tiếp tục rét, nhưng nhiệt độ tăng 2-3 độ so với ngày trước.

Từ ngày 1-2/3, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hiếm gặp vào tháng 3. Đợt không khí lạnh này khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu xuống ngưỡng rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C), vùng núi có rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C).

Không chỉ đón rét đậm, trong hai ngày 1-2/3, miền Bắc còn đón mưa nhỏ rải rác, làm tăng cảm giác buốt giá. Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa từ ngày 1-2/3 có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 1-2/3, Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế chuyển rét.

Hà Nội ngày 28/2, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 15-18 độ C. Ngày 29/2, trời có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, nhiệt độ tăng lên 18-20 độ C. Trong hai ngày 1-2/3, Hà Nội rét đậm, nhiệt độ trong ngày dao động từ 13-16 độ C, trời nhiều mây, có mưa nhỏ.