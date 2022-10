Hà Nội phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Sáng 6/10, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin chương trình Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2022.



Trên 10.640 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, năm 2021- năm thứ 2 của cuộc chiến chống COVID-19, cũng là thời điểm Hà Nội cùng cả nước phải đối diện làn sóng dịch bùng phát lần thứ 4 với sự xuất hiện của biến thể mới có tốc độ lây lan rất nhanh, nguy hiểm hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo của trung ương, Thường trực Thành ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, hành động thần tốc với ý chí và trách nhiệm cao nhất, lấy cấp xã là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến cấp cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân. Nhờ đó, Thủ đô Hà Nội đã cùng cả nước kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường thông tin tại buổi gặp mặt báo chí

Thành phố đã kịp thời ban hành và triển khai có hiệu quả nhiều chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững giúp người dân, doanh nghiệp từng bước ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng, như: hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo, hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống, trợ cấp hàng tháng bằng mức chuẩn nghèo, hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch; hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, hỗ trợ 100% học phí và chi phí học tập cho học sinh.

Tính riêng năm 2021, tổng nguồn lực thành phố dành cho các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội là trên 10.640 tỷ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, Mặt trận các cấp thành phố đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng chống dịch, Quỹ vắc xin thành phố của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng gồm tiền mặt và trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm. Thành phố đã chuyển ủng hộ Quỹ vắc-xin Trung ương 548 tỷ đồng. Tiếp nhận trên 14 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” đồng thời trao tặng hơn 10.000 thiết bị học trực tuyến cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học tốt trong đại dịch.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khẳng định, mọi nguồn lực tiếp nhận đã được Mặt trận điều phối minh bạch, hiệu quả, kịp thời chi viện cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, dù trong bối cảnh khó khăn do đại dịch, MTTQ Thành phố vẫn tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Vì biển đảo Việt Nam”. Liên tiếp các năm 2021, 2022 Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” nhận được sự ủng hộ cao hơn 50 tỷ đồng mỗi năm – khẳng định tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thủ đô, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn hướng về Trường Sa bằng những hành động thiết thực.

Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã ra lời kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ các tỉnh khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra và tham mưu cho lãnh đạo Thành phố trao hỗ trợ các tỉnh số kinh phí gần 120 tỷ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 trọng tâm: hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đã chi hỗ trợ trên 76,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 653 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sản xuất như bò sinh sản, xe máy, máy khâu, máy cày, máy ép nước mía,...giúp hộ nghèo, hộ cần nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn có việc làm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, chống tái nghèo.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, hết năm 2021, thành phố giảm được 3.057 hộ nghèo, đạt 262% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,04%, nâng số địa phương không còn hộ nghèo lên 12/30 quận, huyện.

Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” TP Hà Nội diễn ra ngày 11/10

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2022 diễn ra vào 20h ngày 11/10/2022 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại buổi lễ như: Phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”; Trao hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo (200 nhà Đại đoàn kết, 20 con bò sinh sản, 15 xe máy, 1 máy ép nước mía trị giá trên 10,7 tỷ đồng); Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; Biểu dương các hộ gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo tiêu biểu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, Hà Nội hiện còn 3.612 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,16%, còn 30.176 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,38%, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Trong số các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện nay có trên 3.900 hộ gặp khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ để xây mới và sửa chữa, cùng với đó là nhu cầu được hỗ trợ phương tiện, công cụ lao động, sản xuất, tạo việc làm để có thể vươn lên thoát nghèo.

Do vậy, cùng với những chính sách hỗ trợ của thành phố, rất cần sự chung tay, chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Giai đoạn 2020 - 2025, TP Hà Nội phấn đấu không còn hộ nghèo và đặt mục tiêu hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ nghèo. Để có nguồn lực thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội xác định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay cùng thành phố. Ngoài vận động nguồn lực, hoạt động còn mang lại ý nghĩa nhân văn rất lớn, đó là nhân lên nghĩa cử cao đẹp, để mỗi doanh nghiệp, người dân nhận thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông tin thêm, chuẩn bị cho Lễ phát động, đến nay đã có 50 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với số tiền gần 10 tỷ đồng. Đây con số rất đáng mừng trước thềm lễ phát động… TP Hà Nội mong muốn vận động được kinh phí để xây dựng hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo. Sau chương trình, thành phố sẽ trực tiếp phân bổ hỗ trợ kinh phí để tạo phương tiện, công cụ người dân thoát nghèo với phương châm tập trung vào giảm nghèo bền vững, như xây nhà, hỗ trợ công cụ sản xuất...

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, tại chương trình ngoài các tập thể, cá nhân có đóng góp cho công tác giảm nghèo của thành phố, Hà Nội sẽ tuyên dương, tôn vinh 17 gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đây sẽ là điểm mới của chương trình năm nay, nhằm khích lệ các hộ nghèo khác nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP năm 2022.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có thể ủng hộ thông qua chuyển khoản hoặc quét mã QR của tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank. Mọi sự ủng hộ sẽ được công bố tại chương trình truyền hình trực tiếp “Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội Thành phố năm 2022” Thông tin ủng hộ xin liên hệ: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ TP Hà Nội - Quỹ “Vì người nghèo” Số tài khoản: 3761.0.9057259.91046 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội Hoặc tài khoản ngân hàng số: 1500201116868 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn-chi nhánh Hà Nội. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Tri Phương - Trưởng ban Phong trào - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, điện thoại: 0983477770.

