Hà Nội: Ô tô va chạm hàng loạt xe máy, 2 người bị thương nặng

Sáng 16/11, Chỉ huy Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 22h đêm qua, tại đường Dương Đình Nghệ (đoạn đối diện Tổng cục Hải quan) đã xảy ra vụ ô tô va chạm hàng loạt xe máy, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 30G-055.17 di chuyển trên đường Dương Đình Nghệ đã va chạm với các phương tiện đi cùng chiều gồm: Xe máy BKS 29X1-619.03 do chị Nguyễn Thị Nga (SN 1988, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển; xe máy BKS 34B4-153.78 do anh Lê Anh Phúc (SN 1995, trú tại Nam Từ Liêm, TP Hà Nội ) điều khiển; xe máy BKS 29S3-8308 do ông Đỗ Tự Nhiên (SN 1947, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) điều khiển; xe ô tô 30H-033.26 do anh Nguyễn Hùng Thắng (SN 1985, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) điều khiển…

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 5 phương tiện liên quan bị hư hỏng. Theo nhân chứng, người điều khiển xe ô tô 30G-055.17 là nữ, có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

"Hiện nay lực lượng chức năng đang tiến hành test nồng độ cồn của những người liên quan trong vụ việc để xác minh, làm rõ", Chỉ huy Đội CSGT số 6 cho hay. Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô và xe máy, 2 người bị thương nặng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.