Hà Nội: Những hình ảnh xúc động trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Hà Nội là thành phố có quy mô kỳ thi lớn nhất cả nước với 181 điểm thi và gần 98.000 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Tại các điểm thi, phụ huynh, thí sinh Hà Nội đã được các tình nguyện viên, lực lượng chức năng, thầy cô giáo... hỗ trợ hết lòng. Tại điểm thi Trường THCS Nam Trung Yên, Cầu Giấy, các thí sinh được các anh chị sinh viên đến từ Trường ĐH Giao thông vận tải hỗ trợ nhiệt tình, trả lời mọi thắc mắc, giúp các sĩ tử thực hiện đúng quy định, quy chế thi. Sinh viên Nguyễn Hà Phương chia sẻ, đội tình nguyện của Trường gồm những sinh viên năm 3. Ngày trước, em cũng được các anh chị "tiếp sức" như vậy, nên giờ cũng muốn đi hỗ trợ các em. Trong ảnh là những thùng gửi đồ "dã chiến". Các thí sinh gửi những vật dụng không được phép mang vào phòng thi và được đội tình nguyện tiếp nhận cẩn thận. Sinh viên Nguyễn Duy Mạnh cho biết, em quê ở Thanh Hóa, hiện đang nghỉ hè. Để tham gia đội tình nguyện hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT, em phải lên Hà Nội từ mấy hôm trước. Nhìn các thí sinh, Mạnh như gặp lại mình, cũng đầy hồi hộp, căng thẳng khi đi thi. Mạnh cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ các thí sinh, muốn gửi tới các em những sự động viên, cổ vũ. Che ô cho thí sinh trong buổi chiều mưa. Em cứ yên tâm vào thi tốt nhé, mưa bão dừng ngoài ô rồi. Các lực lượng chức năng cũng hỗ trợ các phụ huynh, thí sinh nhiệt tình. Trao từng chai nước tới các phụ huynh đang đứng chờ con. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ cảnh sát trật tự công an PhườngTrung Hòa, Cầu Giấy cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, đảm bảo cho các thí sinh dến trường được an toàn tuyệt đối. Đối với phụ huynh, tại các điểm thi, Phường đều bố trí những điểm nghỉ để phụ huynh chờ trong lúc con thi. Điểm chờ dành cho các phụ huynh tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên. Phòng chờ là các phòng học của học sinh, có quạt, điều hòa đầy đủ. Trong ảnh là bảo vệ Trường đến bật điều hòa để các phụ huynh thoải mái nghỉ ngơi. Các phụ huynh được hướng dẫn đỗ xe không cản trở giao thông. Tiếp sức mùa thi còn có cả Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ của Phường Mai Dịch. Cô Hoàng Thị Thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học của Phường Mai Dịch cho biết, các cô đã dậy từ 5h sáng để đi đến điểm thi, hỗ trợ phụ huynh và thí sinh. Trao nước cho thí sinh. Tại điểm thi Trường THPT Đại Mỗ, trong số những người đứng chờ thí sinh trước cổng trường có một thầy giáo. Giữa cơn mưa, thầy sốt ruột, không ngừng nhìn vào trong trường, xem trò đã ra chưa. Thầy giáo đó là Vũ Đức Hảo, Trường THCS - THPT Trần Quốc Tuấn. Thầy là giáo viên quản lý học sinh nội trú của Trường, thay phụ huynh đưa các em đi thi. "Hồi hộp có khi còn hơn cả các trò. Trong lúc trò vào thi thì thầy lang thang quanh điểm thi, sau đó chờ đưa các em về", thầy Hảo nói. Trong ảnh, các trò cười thật tươi khi nghe thầy chia sẻ với P.V Trong buổi chiều ngày 7/7, một cơn mưa lớn đã ập xuống đúng thời điểm các thí sinh đến trường để thi môn Toán. Mưa kéo dài cho đến tận lúc thí sinh kết thúc môn thi. Các phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường với ô sẵn sàng trong tay. Trong ảnh là một ông bố dành cho con gái cái khoác vai ấm áp, mừng con thi xong. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 khép lại, mỗi thí sinh rồi sẽ trưởng thành, bước vào đời với nhiều ngả đường khác nhau. Nhưng chắc chắn, những tình cảm ấm áp, đôi khi chỉ là chai nước trao vội, cái vỗ vai, lời chia sẻ... sẽ là những kỷ niệm thật đẹp trong hành trang các em mang vào đời. Và có thể, đó sẽ là lý do để các em lại tiếp tục giúp đỡ người khác, giống như chia sẻ từ các anh chị sinh viên đến từ Trường ĐH Giao thông vận tải.

