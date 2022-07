Hà Nội: Người đàn ông mượn xe máy của người yêu mang đi bán

Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội cho biết thông tin về vụ người đàn ông mượn xe máy của người yêu mang đi bán xảy ra trên địa bàn. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Mạnh Quân (SN: 1989; trú tại: Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Mạnh Quân tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 24/5, Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của chị T (SN: 1995; HKTT: Khoái Châu, Hưng Yên) về việc bị chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào tháng 12/2021, chị T và Quân có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó Quân có mượn 1 laptop HP và 1 xe máy Honda Lead của chị T. Không thấy Quân trả lại xe và máy tính, chị T có hỏi thì được biết Quân đã mang số tài sản trên đi cầm cố.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Quân để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận bản thân không có công việc ổn định, do cần tiền đánh bạc nên đã mượn máy tính của người yêu mang đi cầm cố được 7 triệu đồng. Sau đó, Quân tiếp tục mượn xe máy của chị T mang đi bán được 33 triệu đồng.

Hiện, vụ người đàn ông mượn xe máy của người yêu mang đi bán ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.