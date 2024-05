Vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” tiếp tục mua bán ma túy

Ngày 3/5, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Đối tượng Ngân Văn Pịt cùng tang vật tại cơ quan chức năng.