Hà Nội: Người đàn ông đến hát karaoke, đánh nhau với quản lý rồi bỏ trốn

Ngày 11/12, Công an huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Hồng Quang (SN 1990, thường trú xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Nguyễn Hồng Quang.

Trước đó, tối 2/2, sau khi ăn uống, nhóm của Quang đến quán karaoke tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để hát. Tại đây, người trong nhóm của Quang có xảy ra xô xát với quản lý quán karaoke. Sau đó, Quang đã cùng nhóm bạn ẩu đả, đánh nhau với nhóm quản lý quán karaoke nói trên.

Quá trình điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố bị can với các đối tượng có liên quan, trong đó có Nguyễn Hồng Quang về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, thời điểm bị khởi tố, Quang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định truy nã Nguyễn Hồng Quang. Công an huyện Sóc Sơn đề nghị người dân nếu phát hiện Quang ở đâu, có thể báo ngay cho Công an huyện Sóc Sơn theo số điện thoại: 0989.788.129 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.