Kẻ sát hại 5 người trong gia đình chủ và cuộc vây bắt đêm Giao thừa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h30 ngày 15/2/2018 (30 Tết), Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM nhận tin báo của người dân về trường hợp căn nhà 131/48 đã hai ngày không thấy mở cửa, có mùi hôi bên trong. Tổ công tác Công an phường Bình Hưng Hòa đến kiểm tra, phát hiện cửa nhà 131/48 không khóa chặt mà chỉ khép hờ. Gõ cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời, tổ công tác mở cửa căn nhà, phát hiện thi thể bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) trên ghế salon, mặt úp vào tường, trên người nhiều vết đâm. (Hiện trường nơi xảy ra sự việc) Căn nhà một trệt một gác gỗ, vừa ở vừa kết hợp làm xưởng cơ khí, gia công máng xối inox. Do căn nhà nuôi chó bécgiê nên sau khi vô hiệu hóa chó bécgiê, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 4 tử thi tại ba phòng trên gác: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chồng bà Hồng) và 3 người con Mai Xuân Triệu (nam, 13 tuổi) cháu Mai Huyền Diệu (nữ, 11 tuổi) và cháu Mai Huyền Diệp (nữ, 6 tuổi). Tất cả nạn nhân đều bị sát hại bằng hai loại hung khí sắc bén có kích thước khác nhau. Thu giữ tại hiện trường hai con dao (một con dao Thái Lan và một con dao cán nhựa dài khoảng 30cm) có dính máu khớp với đặc điểm hung khí gây án. Từ lời khai của hàng xóm và biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện một số tài sản của vợ chồng ông Chinh bị mất, trong đó có xe máy Wave RS. Kết quả khám nghiệm hiện trường, công an nhận định, hung thủ sát hại là người quen với gia đình nạn nhân. Bởi khi xảy ra vụ việc, chó bécgiê không phản ứng với hung thủ gây án. Có người gặp ông Chinh lái xe tải đến gửi tại bãi xe gần nhà lúc 18h30 ngày 12/2. Công an phân tích, các nạn nhân bị giết trên 48h (khoảng thời gian tối ngày 12/2 đến rạng sáng 13/2). (Ảnh Dân Trí) Công an còn trích xuất hành loạt camera gần khu vực căn nhà, ghi nhận rất nhiều lời khai người dân và thu thập nhiều thông tin quan trọng. Từ đó làm cơ sở khoanh vùng, xác định nghi phạm. Lần lượt những người tình nghi bị loại dần, công an tập trung nhóm người làm công cho gia đình ông Chinh. Kết quả có 3 người thợ (quê Thanh Hóa) đã về quê ăn Tết trước thời điểm gia đình ông Chinh bị sát hại. Còn lại một người thợ tên Tình, ở lại căn nhà làm việc đến ngày 12/2. Đối chiếu dấu vân tay, mẫu máu, ADN tại hiện trường, công an xác định người thợ tên Tình là nghi phạm số một của vụ án. Công an nhanh chóng xác định lai lịch là Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000), thường trú tại ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có nick name trên Facebook là "Sy Tình". Trong quá trình sinh sống tại TP HCM, Tình không có giấy tờ tùy thân. Trước đó Tình bị từ chối đăng ký tạm trú tại huyện Bình Chánh và tại quận Tân Phú. Tình làm việc cho vợ chồng ông Chinh khoảng 2 tháng qua. Thời điểm công an đang điều tra tại hiện trường, số điện thoại mà Tình đang sử dụng hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 23h ngày 15/2 khi báo chí đăng tải thông tin rất nhiều, Tình cũng khóa máy, mất tín hiệu. Thông tin công an thu thập, khoảng 23h30 ngày 15/2, đoán biết hành vi của mình đã lộ, Tình chạy xe máy từ TP HCM bỏ trốn. Nhiều mũi trinh sát lần theo dấu vết Tình suốt đêm Giao thừa, xác định hướng về tỉnh Long An và khả năng Tình ở lại tỉnh Long An, chứ chưa về quê An Giang. Để truy bắt Tình, lực lượng Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, cũng được điều động phối hợp Công an TP HCM và công an nhiều tỉnh thành khác. Các lực lượng "rào chắn" tại cửa khẩu biên giới các tỉnh An Giang, Long An, Tây Ninh… đề phòng nghi phạm trốn qua Campuchia. Đến trưa 16/2 (mùng 1 tết), một tổ công tác phát hiện Tình đang ở tại một địa điểm thuộc huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). Trên tay Tình bị thương tích như phân tích trước đó, bên cạnh có xe máy Wave RS của vợ chồng ông Chinh. Ngay lập tức, trinh sát tiếp cận, bắt gọn không cho Tình có cơ hội phản ứng hay chống trả. Nguyễn Hữu Tình khai, được anh Mai Xuân Chinh nhận làm công nhân tại xưởng sản xuất máng xối inox cho gia đình với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng, được bao ăn ở tại nhà chủ ở quận Bình Tân (TP HCM). Do Tình làm việc hiệu quả thấp, hay làm hư hỏng sản phẩm, luôn chơi game thâu đêm nên vợ anh Chinh là chị Mai Thị Hồng thường la mắng. Nghĩ mình bị bà chủ phân biệt đối xử nên Tình nuôi lòng thù tức. Khoảng 4h sáng 13/2 (27 Tết), do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây ra tiếng động làm chị Hồng la mắng, Tình dùng con dao của nhà anh Chinh đâm chết chị Hồng. Khi anh Chinh phát hiện, Tình dùng dao đâm chết luôn anh Chinh. Sau đó Tình tiếp tục sát hại luôn 3 người con anh Chinh và chị Hồng vì sợ bị tố giác. Sát hại 5 người xong, Tình mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy dao gọt trái cây ăn. Biết trong két sắt nhà nạn nhân có nhiều tiền và tài sản có giá trị, Tình kéo két sắt đến chỗ anh Chinh nằm, định buộc anh Chinh mở kết, tuy nhiên do anh Chinh đã chết, Tình không mở được két. Tình lục soát cướp tài sản trong nhà, lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150 ngàn đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng. Gây án xong, Tình tẩu thoát khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ khi đang ăn nhậu chúc Tết bạn tại Long An. Ngày 9/7/2018, TAND TP HCM đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Hữu Tình.

