Nữ quái buôn người bị bắt khi nhập cảnh ở Lạng Sơn

Ngày 20/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác xác minh công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú do phía Trung Quốc đề nghị, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện 1 đối tượng truy nã là Lê Thị Hương (SN 1976, có HKTT tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Lê Thị Hương tại cơ quan chức năng.

Lê Thị Hương bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định truy nã từ năm 2018 về tội Mua bán người. Sau khi phạm tội, đối tượng đã có nhiều năm lẩn trốn ở Trung Quốc.

Ngày 19/2/2025, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cùng với việc tiếp nhận 36 công dân Việt Nam không được nước ngoài cư trú do phía Trung Quốc trao trả.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiến hành bắt đối tượng Lê Thị Hương, đồng thời nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.