Bắc Giang: Khởi tố nhóm đối tượng mang dao kiếm tụ tập đánh nhau

Ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, khoảng 21h00 ngày 8/6, một số thanh niên tụ tập mang theo hung khí gồm 3 thanh kiếm, 1 dao, 2 tuýp sắt, 2 két vỏ chai bia đi trên 10 xe mô tô chở nhau đi từ xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, huyện Việt Yên để tìm đánh nhau với nhóm thanh niên khác đã hẹn trước.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh Công an tỉnh Bắc Giang)

Trên đường đi, các đối tượng đã điều khiển xe đi với tốc độ cao, lạng lách, rú ga, bấm còi, cầm theo dao, kiếm, vỏ chai để giương oai. Khi đến thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, các đối tượng đã cầm kiếm đuổi đánh, dùng vỏ chai bia ném về phía 2 nam thanh niên đang có mặt tại đó nhưng bị người dân ngăn cản; nhóm đối tượng tiếp tục dùng vỏ chai bia ném về phía người dân sau đó bỏ chạy.

Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ tại chỗ 3 đối tượng gồm Dương Văn Long, sinh năm 2004; Giáp Văn Doanh, sinh năm 2005 và Giáp Văn Cẩm, sinh năm 2008; cùng trú tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; thu giữ 2 thanh kiếm và 2 xe mô tô. Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng và tiếp nhận đầu thú đối với 5 đối tượng (đều quê quán tại các huyện Tân Yên, Lạng Giang và TP Bắc Giang).

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi nhắn tin hẹn nhau tụ tập để đi đánh nhau với nhóm thanh niên khác. Hành vi của các đối tượng đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh trật tự tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên.