Hà Nội: Nam thanh niên chở bạn, bốc đầu xe máy bị xử phạt nặng

Ngày 24/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định xử phạt một nam thanh niên về việc điều khiển xe máy bốc đầu, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hình ảnh 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy.

Trước đó, trang facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc 2 nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu xe trên tuyến đường Lý Thánh Tông, huyện Gia Lâm gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển xe là N.T.N (SN 2004; trú tại: Kim Lan, Gia Lâm, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, N khai nhận vào chiều ngày 27/6, đã điều khiển xe máy, chở phía sau là N.H (SN 2004; trú tại: Kim Lan, Gia Lâm) không đội mũ bảo hiểm và thực hiện hành vi “bốc đầu xe”.Công an huyện Gia Lâm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng đối với N.T.N về các hành vi: điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không đội mũ bảo hiểm …