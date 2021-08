Trổ tài bốc đầu xe máy, hai thanh niên nhận cái kết "siêu nhọ"

Tình trạng thanh niên điều khiển xe máy thực hiện các hành động nguy hiểm trên đường như lạng lách đánh võng, bốc đầu không còn là chuyện hiếm, khiến nhiều người sợ hãi và ngán ngẩm. Tuy nhiên mới đây một đoạn clip biểu diễn bốc đầu xe máy phiên bản "lỗi" được chia sẻ trên các diễn đàn giao thông khiến dân mạng vô cùng "hả dạ". Cụ thể, vào buổi tối, hai nam thanh niên đầu trần, đèo nhau trên xe máy. Người điều khiển xe máy liên tục rú ga bốc đầu, lượn lách. Về phía anh chàng ngồi sau, không hề can ngăn mà lại "hùa" theo bằng cách cổ vũ, nằm hẳn xuống yên vô cùng thoải mái. Vậy nhưng trong lúc "trổ tài" bốc đầu khá hăng, thanh niên bất ngờ mất lái, xe lao lên vỉa hè. Hai thanh niên cũng vì thế mà theo đà ngã đập người xuống đường. May mắn là sự việc xảy ra trên đoạn đường vắng nên không ảnh hưởng tới các phương tiện khác, hai nam thanh niên cũng không bị thương nghiêm trọng sau cú hóa thân thành "dân tổ bốc đầu" phiên bản lỗi. Dân mạng vô cùng bức xúc, chỉ trích gay gắt hành động bốc đầu của 2 nam thanh niên. Không chỉ mất an toàn cho bản thân mà còn nguy hiểm tới tính mạng của những người xung quanh với màn thể hiện bốc đầu. "Nói vô ý thức lại tự ái, dịch bệnh thì căng thẳng thế này mà vẫn đầu trần, ra đường bốc đầu nghịch ngợm" hay "Bắt nhốt hết lại đi cho đỡ phải ra đường lung tung, ai cũng quá bận căng mình chống dịch rồi"... là những bình luận mà dân mạng để lại dưới clip bốc đầu phiên bản lỗi. Trước đó, không ít lần mạng xã hội Việt từng chứng kiến những màn bốc đầu phiên bản lỗi của các "dân tổ". Đa phần netizen đều bày tỏ quan điểm đó là cái kết đích đáng cho những kẻ thích chơi ngông. Bốc đầu là hành động đã quá quen thuộc của nhiều thanh niên ở lứa tuổi mới lớn. Đặc biệt ở các thành phố như Hà Nội hay TP HCM thì việc các dân chơi tổ chức đua xe, bốc đầu nhiều như cơm bữa. Mời quý độc giả xem video: Trổ tài bốc đầu xe giữa đêm, hai thanh niên đầu trần nhận cái kết đau đớn - Nguồn: Facebook.

