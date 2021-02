Hà Nội: Mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng đêm Giao thừa

Thay vì 30 điểm bắn pháo hoa mừng xuân Tân Sửu 2021 như dự kiến ban đầu, Hà Nội chỉ tố chức duy nhất một điểm bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất. Không khí đêm Giao thừa có phần mát mẻ và ấm áp, trời không có mưa, không có mây, thời tiết rất ủng hộ cho một lễ hội ánh sáng trên không trung. Tuy nhiên do lo sợ ảnh hưởng của dịch bệnh, số người xuống đường trực tiếp xem pháo hoa là không quá nhiều. Mặc dù vậy, những khán giả thưởng thức màn trình diễn pháo hoa mừng Giao thừa qua sóng truyền hình cũng không phải thất vọng với màn trình diễn cực kỳ đẹp mắt. Màn trình diễn đầy màu sắc vào khoảnh khắc Giao thừa đã khiến cho không ít người phải ngỡ ngàng với vẻ đẹp mãn nhãn và rất "hoành tráng". Trọn vẹn khoảnh khắc đón Giao thừa bên Công viên Thống Nhất mừng xuân Tân Sửu 2021. Nhiều người dân sinh sống trong các khu dân cư xung quanh khu vực, đặc biệt là từ những tòa nhà chung cư cao tầng, cũng may mắn có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn này. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, mọi ngả đường đến Công viên Thống Nhất cũng đã được cơ quan chức năng rào chắn lại, người dân chỉ có thể theo dõi từ xa. Đây cũng là cách nhà chức trách tránh số lượng người đông tụ tập trong một không gian hẹp. Trên nhiều tuyến phố khác ở Thủ đô Hà Nội, đặc biệt ở khu vực Hồ Gươm, số lượng người đi du xuân đêm Giao thừa ít hơn hẳn so với mọi năm. Đây có thể coi là một đêm Giao thừa đặc biệt khi mà cả Hà Nội, lẫn người dân Thủ đô đều như chậm lại. Và dù có không ít người lựa chọn ở lại Thủ đô ăn Tết, nhưng số người đổ ra đường lại ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, không vì vậy mà không khí của đêm Giao thừa bớt đi sự thiêng liêng như mọi khi. Với nhiều người, đây là cái Tết đầu tiên xa gia đình; tuy nhiên với nhiều người khác, đây cũng là cơ hội để đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình.

