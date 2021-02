Tết Tân Sửu 2021: Người dân Hà Nội xem pháo hoa an toàn và ấm áp

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công viên Thống Nhất là địa điểm bắn pháo hoa duy nhất ở Thủ đô Hà Nội trong dịp Giao thừa Tân Sửu 2021 này. Mặc dù không khí đêm Giao thừa ở Thủ đô Hà Nội rất ấm áp, trời không mưa và không khí không quá lạnh, tuy nhiên lượng người đổ ra đường đón năm mới là không quá nhiều, ít hơn hẳn các năm trước đó. Với những người được đón giao thừa ngay tại Công viên Thống Nhất - điểm bắn pháo hoa duy nhất tại Hà Nội trong dịp này, những chiếc khẩu trang vẫn luôn là vật dụng "bất ly thân". Tại Công viên Thống Nhất, có rất nhiều các bạn trẻ có mặt để được chứng kiến thời khắc bắn pháo hoa, báo hiệu một năm mới an lành, hạnh phúc sắp tới. Cũng có không ít gia đình và các em nhỏ được phụ huynh đưa tới Công viên Thống Nhất để ngắm pháo hoa, tất cả đều không quên đeo khẩu trang. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội hay triển lãm ở Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác đều đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, bạn bè và người thân. Những cặp bạn trẻ đón thời khắc Giao thừa dưới ánh sáng của màn pháo hoa "độc nhất" tại Thủ đô Hà Nội mừng xuân Tân Sửu. Do Hà Nội chỉ có duy nhất một điểm bắn pháo hoa mừng Giao thừa, rất nhiều người đã lựa chọn việc đón năm mới tại nhà và ngắm pháo hoa thông qua màn ảnh nhỏ. Cặp bạn trẻ đón thời khắc Giao thừa xuân Tân Sửu với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn đầy màu sắc.

