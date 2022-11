Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định trong tháng 11/2022

Trong năm 2022, kinh tế thủ đô có nhiều bước phát triển, luôn trên đà phục hồi và tăng trưởng. Hồi phục kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kinh tế thủ đô 11 tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu tích cực. Chín tháng năm 2022, kinh tế của Hà Nội tiếp đà phục hồi và tăng trưởng ở mức cao, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu đạt 13,1 tỷ USD. Tháng 11, kinh tế thủ đô vẫn tiếp tục đà tăng trưởng khá và ổn định.



Kinh tế Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ chín tháng đầu năm 2022

Bức tranh kinh tế Thủ đô trong 9 tháng đầu năm có nhiều gam sáng do Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi kinh tế. Một trong những điểm nhấn tích cực và hiệu quả nhất được ghi nhận chính là các cân đối lớn về kinh tế được bảo đảm. 9 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thủ đô đã tăng 9,69% so với cùng kỳ.

Việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đã giúp Hà Nội phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động thương mại, vận tải, xuất nhập khẩu, du lịch, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh đã góp phần tăng trưởng ngành dịch vụ. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, kinh tế - xã hội Hà Nội 9 tháng năm 2022 đã đạt được kết quả tích cực ở nhiều ngành, lĩnh vực, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá; thu ngân sách Nhà nước tăng 13,7%. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước (9 tháng năm 2021 tăng 4,1%). Tính riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 8,2%; khai khoáng giảm 5,7%.

Trong 9 tháng năm nay, đa số các ngành đều có sản lượng hàng hóa tăng do doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh công suất hoạt động để nối lại chuỗi cung ứng bị gián đoạn sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều ngành tăng trưởng ấn tượng, góp phần nâng cao chỉ số sản xuất của toàn ngành công nghiệp 9 tháng.

Cụ thể, sản xuất đồ uống tăng 18%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 17,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 17%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 16,6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 16%; sản xuất, lắp ráp xe máy, phụ tùng xe máy và các phương tiện vận tải tăng 13,1%...

Sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho gieo trồng lúa và hoa màu; diện tích cây lâu năm đạt khá. Chăn nuôi có sự phục hồi và phát triển, không xảy ra dịch bệnh lớn. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì.

Bên cạnh đó, giá tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu được kiểm soát; văn hóa nghệ thuật, thể thao được quan tâm phát triển; thị trường lao động việc làm sôi động trở lại; an sinh xã hội được đảm bảo.

Tháng 11, kinh tế thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng

Theo Cục Thống kê Hà Nội, hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu trên địa bàn thành phố vẫn tiếp đà tăng trưởng khá và toàn diện trong tháng 11/2022. Kết quả này tạo tiền đề cho việc tăng tốc độ phát triển kinh tế năm 2022 cũng như “lấy đà” bước vào năm kế hoạch 2023 một cách thuận lợi hơn.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, so với cùng kỳ, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,1% và tăng 9,4%; sản xuất và phân phối điện giảm 8,6% và tăng 6,6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 1% và tăng 7,8%; khai khoáng tăng 8,5% và tăng 1%.

Kinh tế Hà Nội tăng trưởng khá và ổn định trong tháng 11 năm 2022.

Tính chung 11 tháng năm 2022, chỉ số IIP tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 8,6%; khai khoáng giảm 5,3%. Cộng dồn 11 tháng năm 2022, Hà Nội có 27,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 312,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4%. Tính chung 11 tháng năm 2022, toàn thành phố thu hút 1,54 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 11,6% so với cùng kỳ, gồm: Đăng ký cấp mới 328 dự án với số vốn đạt 206 triệu USD; 181 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 791 triệu USD; 356 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 543 triệu USD.

Trong tháng, thành phố có hơn 2,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký đạt 27,8 nghìn tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục giải thể cho 276 doanh nghiệp; có 978 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 567 doanh nghiệp trở lại hoạt động. Trong tháng 11, thành phố Hà Nội có 42 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 20,7 triệu USD; có 18 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm, đạt 217,2 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 26 lượt, đạt 20,4 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 11 đạt 1,429 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 15,4 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 7,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 7,2 tỷ USD, tăng 16%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn 11 tháng tăng so với cùng kỳ như: Hàng dệt, may đạt 2,331 tỷ USD, tăng 18,1%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 2,265 tỷ USD, tăng 21,2%; máy móc, thiết bị phụ tùng đạt 1,846 tỷ USD, tăng 2,9%.

