Hà Nội: Khởi tố đối tượng đi xin việc tiện tay trộm laptop, tiền

Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Toàn (SN 1973; HKTT: TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đào Văn Toàn tại cơ quan Công an.

Khoảng 13h ngày 03/6/2022, Toàn đến văn phòng ở ngõ 193 Trung Kính để xin việc. Toàn vào tầng 1 thì không thấy ai rồi đi tiếp lên tầng 3, vào một căn phòng bên trong không có ai nên đã lấy trộm 1 chiếc laptop HP, 1 túi da, 57 triệu đồng trong phong bì.

Sau đó đối tượng mang tiền đi tiêu xài. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Toàn về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 4 tiền án và 2 tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.