Hà Nội: Khởi tố đối tượng cướp giật dây chuyền trên phố cổ

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Giang (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Tùng Giang tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, ngày 5/11, Giang điều khiển xe máy đến khu vực phố cổ Hà Nội với mục đích cướp giật tài sản người đi đường. Khoảng 13h40 cùng ngày, khi tới phố Hàng Cá, phát hiện bà L. (SN 1961, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dừng xe ven đường, Giang đã áp sát cướp giật sợi dây chuyền rồi tháo chạy.

Sau đó, Giang mang sợi dây chuyền cướp giật được đi bán được 4 triệu đồng để tiêu xài. Do bận việc gia đình nên ngày 15/12, bà L. mới tới trụ sở Công an phường Hàng Đào để trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an phường Hàng Đào khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Nguyễn Tùng Giang. Tại cơ quan công an, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua xác minh, Giang là đối tượng không nghề nghiệp, nghiện ma túy và có một tiền án về tội "Cướp giật tài sản" vào năm 2011.

Hiện vụ cướp giật dây chuyền trên phố cổ ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.