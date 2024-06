Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng đánh nhau, tranh giành khách vào quán

Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Đình Sơn (SN: 1977, trú tại: Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Duy Sơn (SN: 1998) và Trần Đình Nam (SN: 1997), cùng trú tại Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào khoảng 01h08 ngày 22/5/2024, do mâu thuẫn về việc mời khách vào quán của mình để uống nước nên Lê Duy Sơn (nhân viên quán trà chanh vỉa hè trước cửa số 3B Lê Thái Tổ) xảy ra cãi chửi nhau với Phạm Đình Sơn (quán trà chanh bên cạnh quán của Lê Duy Sơn).

Lúc này, Duy Sơn cầm 1 ghế nhựa đánh Đình Sơn nên Đình Sơn đã dùng tay chân không đánh lại. Thấy Duy Sơn bị đánh, Trần Đình Nam (nhân viên làm cùng với Duy Sơn) đã cầm ghế lao vào đánh Đình Sơn. Sau đó, Duy Sơn cầm theo 1 con dao dạng gọt hoa quả chém vào người Đình Sơn gây thương tích. Được mọi người can ngăn thì Duy Sơn và Nam đã bỏ đi, còn Đình Sơn được đưa đi sơ cứu vết thương tại bệnh viện.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 3 đối tượng trên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng . Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.