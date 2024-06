Phát hiện nữ giới chết bất thường trong phòng trọ ở Bắc Giang

Ngày 25/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 20h58 ngày 24/6, Công an thị xã Việt Yên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện tại phòng trọ ở TDP My Điền 3, phường Nếnh, thị xã Việt Yên đôi nam nữ thương vong.

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, anh H.H.T, sinh năm 1993, trú tại Vân An, Chi Lăng, Lạng Sơn và chị V.T.A.T, sinh năm 2004, trú tại Hòa Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn nằm bất tỉnh trên giường, trong phòng có nhiều dấu vết máu, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (anh H.H.T sức khỏe ổn định không ảnh hưởng đến tính mạng, chị V.T.A.T đã tử vong).

Hiện, Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân vụ đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ .