Hà Nội: Khởi tố 18 bị can, tạm giữ 57 đối tượng tại các TT đăng kiểm

Thông tin về kết quả đấu tranh những sai phạm, tiêu cực của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP Hà Nội tại buổi họp báo chiều 14/1, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết, trên địa bàn thủ đô hiện có 31 trung tâm, trong đó có 20 trung tâm vận hành theo cơ chế xã hội hóa.



Theo đại tá Thanh, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc tập trung nắm tình hình, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của những trung tâm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh đối với các vi phạm và tội phạm của lĩnh vực này.

Hình ảnh khám xét một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội.

Trong vòng 5 ngày (từ 8 đến 13/1), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phát hiện sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: trung tâm 2914D huyện Thanh Oai; trung tâm 29-18D và 3302S thị xã Sơn Tây; trung tâm 2901S huyện Chương Mỹ; trung tâm 3301S và 2929D quận Hà Đông; trung tâm 2906V và 2901V huyện Thanh Trì; trung tâm 2903S quận Nam Từ Liêm.

Trong 10 trung tâm, có 9 vụ việc vì 1 vụ việc một chủ có 2 trung tâm. Các vụ việc sai phạm được phát hiện với lỗi phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm, hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn, trọng tải, phụ tùng... đối với các phương tiện không đạt tiêu chuẩn; lốp, đặc biệt là các phương tiện hoán cải trong công đoạn kiểm tra thủ công.

Nhập biển số, gắn cảm biến, tiến hành đo nồng độ khí thải của xe ô tô khác để cho xe ô tô thực tế đăng kiểm, tức là có sự đánh tráo để đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và thông qua kiểm định. Sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống chính: sửa vòng cua, thay đổi thông số kiểm định, khí thải đối với phương tiện không đủ đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải; sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ chiều cao thành thùng xe tải đối với các xe hoán cải và xe có điều chỉnh thành thùng.

Số tiền nhận hối lộ qua đấu tranh là từ 100 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng, tuỳ từng lỗi vi phạm.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 vụ, 18 bị can tội "Nhận hối lộ", trong đó có 3 Giám đốc trung tâm đăng kiểm, 1 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm và 14 đăng kiểm viên. Đối với 5 vụ còn lại đã tạm giữ 57 đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên phục vụ.

Số tiền thu lời bất chính tại các trung tâm này bước đầu xác định hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này khác nhau tuỳ từng trung tâm, chẳng hạn tại Thanh Oai từ 2020 đến tháng 10/2022 số tiền thu được 2,4 tỷ đồng. Tại trung tâm của Chương Mỹ trong vòng 2 năm số tiền thu được hơn 2 tỷ đồng. Tại trung tâm thị xã Sơn Tây thu được cũng khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tại trung tâm quận Bắc Từ Liêm hơn 2 tỷ đồng.

Tại trung tâm đăng kiểm của quận Hà Đông và trung tâm của Sơn Tây cùng một chủ, tính từ năm 2017 đến tháng 10/2022 số tiền thu về khoảng 10 tỷ đồng. Trung tâm 2906V huyện Thanh Trì từ 2017 đến tháng 10/2022 khoảng 4 tỷ đồng. Trung tâm 2901 V trên 2 tỷ đồng từ 2020 đến tháng 10/2022. Trung tâm tại quận Nam Từ Liêm trên 2 tỷ đồng. Tại trung tâm 2929D Hà Đông cũng tương tự...

