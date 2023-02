Hà Nội: Hai nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao và tuýp sắt

Ngày 6/2, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Thanh Oai đang củng cố hồ sơ xử lý một số đối tượng có hành vi sử dụng dao và tuýp sắt xô xát nhau.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, do có mâu thuẫn chửi bới, thách thức đánh nhau qua mạng xã hội giữa N.H.N (SN 2007; HKTT: xã Thanh Văn, Thanh Oai) và N.K.H (SN: 2007; HKTT: xã Thanh Cao, Thanh Oai), tối 31/1, nhóm của N gồm: N và 6 thanh niên (sinh vào các năm 2008, 2007, 2006; đều trú tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai), đang ngồi chơi trước trường Mẫu giáo xã Thanh Văn, thấy nhóm của H (4 người, trên 2 xe máy) mang theo hung khí đi qua, Nhóm của N, nhặt gạch đá ở gần đó, rồi đi xe máy đuổi theo ném nhóm của H (nhưng không trúng ai).

Chiều 2/2, nhóm của N. mang theo 1 dao (dao chặt), 10 vỏ chai nước ngọt (bằng thủy tinh) đến xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai để tìm, đánh nhau với nhóm của H. Trên đường đi đã rủ thêm N. Q.V (SN: 2003, trú cùng thôn với nhóm N) và L. H. H (SN: 2002, trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín); mang theo gậy ba khúc).

Khi đến quán nước phía sau trường THPT Thanh Xuân (thuộc xã Tam Hưng, Thanh Oai), không tìm thấy H, nhóm của N đã dùng vỏ chai nước ngọt, gậy ba khúc và chân tay, đấm, đá N.H.H (SN: 2007, trú tại xã Thanh Thùy, Thanh Oai; cùng nhóm với H) rồi bỏ đi. Hậu quả: H bị thương tích vùng đầu, xây xước chân tay được bạn chở đến Trạm y tế xã Tam Hưng sơ cứu vết thương.

Biết H bị đánh, khoảng 20h00, ngày 2/2, B.Q.N (SN: 2006, trú tại xã Thanh Thùy, Thanh Oai) nhắn tin trên mạng xã hội rủ khoảng 20 đối tượng hẹn nhau ở cánh đồng thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thùy, Thanh Oai, mang theo hung khí (3 dao phóng lợn, 1 tuýp sắt, 2 dao tự chế) đi trên 11 xe máy để tìm đánh nhóm của N.

Các đối tượng đi đường Cienco5 qua xã Thanh Văn, khi đến lối rẽ vào xã Tân Ước, phát hiện nhóm thanh niên xã Thanh Văn (gồm: 5 người đi trên 2 xe máy ngược chiều từ xã Tân Ước ra đường Cienco 5), liền quay xe đuổi theo. Khi đến lối rẽ vào xã Thanh Văn, 1 xe trong nhóm của N đuổi kịp và húc vào xe chở 3 thanh niên, làm cả hai xe ngã ra đường. Ba thanh niên bỏ chạy để lại xe. Nhóm của N đuổi không kịp đã quay lại đập phá chiếc xe.

Công an xã Thanh Văn tiếp nhận, báo cáo Công an huyện Thanh Oai. Công an huyện Thanh Oai đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc; tạm giữ B. Q. N, thu giữ 3 tuýp sắt, 1 dao tự chế để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Hiện vụ nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao và tuýp sắt ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.