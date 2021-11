Tin nóng 28/11: Giải quyết mâu thuẫn tình ái, một người bị đâm chết

Giải quyết mâu thuẫn tình ái, một người bị đâm chết: Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Do yêu cùng một cô gái tên X tại thành phố Đồng Xoài, anh Nguyễn Quốc Trường (28 tuổi) và Trịnh Công Quỳnh (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Tối 26/11, Trường hẹn Quỳnh ra KĐT Cát Tường Phú Hưng để nói chuyện. Trường cùng Đào Lê Duy Phong (24 tuổi) đến gặp Quỳnh. Quỳnh cùng nhóm 10 người đến điểm hẹn và dùng mã tấu đuổi chém Trường và Phong. Hậu quả khiến Phong tử vong, Trường bị thương. Làm rõ vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) vừa thông tin vụ án cố ý gây thương tích làm chết người do Ngô Văn Dự (SN 1983, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) gây án. Nạn nhân là cháu N.C.T (SN 2020, huyện Gò Dầu), là con ruột của chị N.T.Đ (SN 1986, người sống như vợ chồng với Dự). Theo lời khai của Dự, tối 23/11, Dự chở chị D. và cháu T tìm trộm mủ cao su ở nông trường xã Thạnh Đức. Khi chị T vào trộm mủ cao su, Dự chở bé T về nhà người quen để dỗ bé ngủ. Tuy nhiên, trên đường đi cháu T khóc nên Dự đã có hành vi bạo lực dẫn đến việc cháu bé tử vong. Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tại TP Hồ Chí Minh: Khoảng 10h sáng 28/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã tìm được thi thể anh N.V.N.C (SN 1990, ngụ tại huyện Hóc Môn), người nhảy cầu Công Lý tự tử. Trước đó, khoảng 8h15 cùng ngày, nam thanh niên bất ngờ bỏ lại xe máy, đôi dép và ví tiền trên cầu Công Lý, rồi nhảy xuống kênh tự tử. Cảnh cáo đội trưởng Quản lý thị trường vì vòi vĩnh: Tổng cục QLTT vừa ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Bình Định) vì có hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Cuối năm 2020, đội QLTT số 1 do ông Nguyễn Văn Danh làm đội trưởng đã phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức bắt giữ một ô tô khách chở 50 cây thuốc lá không có hóa đơn trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sau đó có đơn tố ông Danh có hành vi “vòi vĩnh”, đòi “chung chi” để bỏ qua vi phạm. Xe ôtô BMW bốc cháy sau va chạm ở Hà Nội: Ngày 28/11, Đội CSGT số 5 thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Nội, phối hợp cùng Công an quận Long Biên làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 ôtô khiến một xe bốc cháy trên QL5. Khoảng hơn 4h sáng cùng ngày tại khu vực đối diện Công ty May 10 đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội), giữa ô tô hiệu BMW mang BKS 30E-196.XX và xe tải mang BKS 29H-296.XX đã xảy ra vụ va chạm. Xe tải sau đó lật ngang giữa đường, còn ô tô BMW bốc cháy. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hàng nghìn sản phẩm nhập lậu trên xe khách giường nằm: Sáng 27/11, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế kiểm tra, phát hiện xe khách giường nằm BKS 29B-152.3X từ Hà Nội vào Huế có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã phối hợp với Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra. Kết quả cho thấy, xe khách BKS 29B-152.35 chở nhiều bao hàng, thùng xốp chứa hàng nghìn sản phẩm là các loại mỹ phẩm, áo quần, giày dép và một số máy tính xách tay, phụ kiện điện tử, máy tính bảng, đồng hồ đeo tay… Tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 1 tỷ đồng. Nhóm thanh niên thuê căn hộ cao cấp sử dụng ma túy: Ngày 28/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bùi Trung Tuấn (SN 1990, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”. Trước đó, rạng sáng 22/11, cảnh sát kiểm tra, phát hiện tại phòng 2616 tòa nhà S1-12 khu Vinhome Ocean Park có 6 nam, nữ thanh niên trong phòng trên và lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở công an để giải quyết. Ngoài Bùi Trung Tuấn, 5 đối tượng khác xác định có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. >>> Mời độc giả xem thêm video Thót tim clip trâu "điên" lao vào nhà, hung tợn húc người.

Giải quyết mâu thuẫn tình ái, một người bị đâm chết: Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Do yêu cùng một cô gái tên X tại thành phố Đồng Xoài, anh Nguyễn Quốc Trường (28 tuổi) và Trịnh Công Quỳnh (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Tối 26/11, Trường hẹn Quỳnh ra KĐT Cát Tường Phú Hưng để nói chuyện. Trường cùng Đào Lê Duy Phong (24 tuổi) đến gặp Quỳnh. Quỳnh cùng nhóm 10 người đến điểm hẹn và dùng mã tấu đuổi chém Trường và Phong. Hậu quả khiến Phong tử vong, Trường bị thương. Làm rõ vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) vừa thông tin vụ án cố ý gây thương tích làm chết người do Ngô Văn Dự (SN 1983, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) gây án. Nạn nhân là cháu N.C.T (SN 2020, huyện Gò Dầu), là con ruột của chị N.T.Đ (SN 1986, người sống như vợ chồng với Dự). Theo lời khai của Dự, tối 23/11, Dự chở chị D. và cháu T tìm trộm mủ cao su ở nông trường xã Thạnh Đức. Khi chị T vào trộm mủ cao su, Dự chở bé T về nhà người quen để dỗ bé ngủ. Tuy nhiên, trên đường đi cháu T khóc nên Dự đã có hành vi bạo lực dẫn đến việc cháu bé tử vong. Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tại TP Hồ Chí Minh: Khoảng 10h sáng 28/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã tìm được thi thể anh N.V.N.C (SN 1990, ngụ tại huyện Hóc Môn), người nhảy cầu Công Lý tự tử. Trước đó, khoảng 8h15 cùng ngày, nam thanh niên bất ngờ bỏ lại xe máy, đôi dép và ví tiền trên cầu Công Lý, rồi nhảy xuống kênh tự tử. Cảnh cáo đội trưởng Quản lý thị trường vì vòi vĩnh: Tổng cục QLTT vừa ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Bình Định) vì có hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Cuối năm 2020, đội QLTT số 1 do ông Nguyễn Văn Danh làm đội trưởng đã phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức bắt giữ một ô tô khách chở 50 cây thuốc lá không có hóa đơn trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sau đó có đơn tố ông Danh có hành vi “vòi vĩnh”, đòi “chung chi” để bỏ qua vi phạm. Xe ôtô BMW bốc cháy sau va chạm ở Hà Nội: Ngày 28/11, Đội CSGT số 5 thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Nội, phối hợp cùng Công an quận Long Biên làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 ôtô khiến một xe bốc cháy trên QL5. Khoảng hơn 4h sáng cùng ngày tại khu vực đối diện Công ty May 10 đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội), giữa ô tô hiệu BMW mang BKS 30E-196.XX và xe tải mang BKS 29H-296.XX đã xảy ra vụ va chạm. Xe tải sau đó lật ngang giữa đường, còn ô tô BMW bốc cháy. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hàng nghìn sản phẩm nhập lậu trên xe khách giường nằm: Sáng 27/11, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế kiểm tra, phát hiện xe khách giường nằm BKS 29B-152.3X từ Hà Nội vào Huế có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã phối hợp với Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên-Huế kiểm tra. Kết quả cho thấy, xe khách BKS 29B-152.35 chở nhiều bao hàng, thùng xốp chứa hàng nghìn sản phẩm là các loại mỹ phẩm, áo quần, giày dép và một số máy tính xách tay, phụ kiện điện tử, máy tính bảng, đồng hồ đeo tay… Tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 1 tỷ đồng. Nhóm thanh niên thuê căn hộ cao cấp sử dụng ma túy: Ngày 28/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bùi Trung Tuấn (SN 1990, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”. Trước đó, rạng sáng 22/11, cảnh sát kiểm tra, phát hiện tại phòng 2616 tòa nhà S1-12 khu Vinhome Ocean Park có 6 nam, nữ thanh niên trong phòng trên và lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở công an để giải quyết. Ngoài Bùi Trung Tuấn, 5 đối tượng khác xác định có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. >>> Mời độc giả xem thêm video Thót tim clip trâu "điên" lao vào nhà, hung tợn húc người.