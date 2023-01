Hà Nội: Gia đình du khách Nhật nhận lại tiền bị taxi “chặt chém”

Tối 3/1, gia đình hành khách người Nhật Bản trở lại Nội Bài từ Nha Trang trên chuyến bay (VN1564) đã được Cảng HKQT Nội Bài phối hợp với Đồn Công an SBQT Nội Bài đón và trao trả lại 1 triệu đồng mà trước đó bị lái xe dù "chặt chém" khi chở từ Nhà ga T2 sang T1.

Du khách người Nhật Bản vui mừng khi nhận lại tiền.

Trước đó, ngày 31/12/2022, Trung tâm An ninh sân bay Nội Bài nhận được thư của một gia đình du khách Nhật Bản phản ánh phải trả 1 triệu đồng cho lái xe để chở họ từ nhà ga quốc tế T2 sang nhà ga nội địa T1 cách khoảng 1 km. Gia đình này từ Tokyo đến Nội Bài trên chuyến bay VN311 hạ cánh lúc 14h30 ngày 30/12/2022, sau đó nối chuyến đi Cam Ranh (Khánh Hòa).

Sau khi tra soát camera tại các nhà ga T1 và T2, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài xác định được chiếc xe và đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn X. (SN 1983, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - hoạt động xe dù tại khu vực nhà ga T2. Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phối hợp với Đồn Công an sân bay triệu tập đối tượng lên làm việc. Đối tượng đã thừa nhận đã đưa gia đình 5 người từ nhà ga T2 sang nhà ga T1 và thu 200.000 đồng/người (tổng 1 triệu đồng).

Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, đồng thời thu lại 1 triệu đồng để chuyển cho Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Một nhân viên cảng hàng không Quốc tế Nội Bài nói: "Một câu chuyện làm xấu hình ảnh của cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, xấu hình ảnh của người Việt Nam cuối cùng cũng đã có một cái kết ấm áp. Đêm nay (3/1), gia đình người khách sẽ về nước trên chuyến bay VN310 lúc 0h30".