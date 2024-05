Hà Nội: Đột kích quán karaoke, bắt giữ nhóm đối tượng đang “thác loạn“

Ngày 23/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CQĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đào Văn Tuấn (SN: 1986, trú tại Tri Thuỷ, Phú Xuyên), Nguyễn Văn Sách (SN: 1996, trú tại Tri Thủy, Phú Xuyên) và Đặng Đức Tuyển (SN: 1995, trú tại Quang Lãng, Phú Xuyên) để điều tra về các tội Mua bán, tổ chức trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 6/5/2024, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma tuý, Công an huyện Phú Xuyên phối hợp Công an xã Tri Thủy tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke tại thôn Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện phòng VIP 2 của quán đang hoạt động, kiểm tra bên trong có Nguyễn Văn Sách, Đặng Đức Tuyển và 2 nhân viên.

Trên bàn có 1 đĩa sứ đựng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, 1 tẩu hút tự tạo bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 thẻ nhựa kích. Dưới đất cạnh chân bàn có 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Qua công tác đấu tranh, Nguyễn Văn Sách, Đặng Đức Tuyển khai nhận đang sử dụng trái phép chất ma túy và tinh thể màu trắng trên đĩa sứ là Ketamine.

Tiếp tục kiểm tra tại tầng 1 khu vực quầy lễ tân, cơ quan Công an phát hiện 1 túi nilon, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Đào Văn Tuấn khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy đã bán cho Nguyễn Văn Sách để sử dụng trong phòng hát. Đối tượng Tuấn tự giao nộp 2 triệu đồng, là tiền thu được từ việc bán ma túy.

Hiện Công an huyện Phú Xuyên đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.