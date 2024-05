Đang ngồi tù, một phạm nhân bị khởi tố vì trộm xe máy

Bị can Đào Anh Tuấn.

Theo điều tra, vào rạng sáng ngày 08/7/2022, Đào Anh Tuấn lúc này là nhân viên mới đến làm tại quán game trên địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, đã lợi dụng lúc mọi người ngủ say rồi lấy trộm xe máy của một nhân viên làm cùng quán Game và mang đi tiêu thụ. Sau khi phát hiện bị mất tài sản, nạn nhân đã đến Công an phường Xuân La trình báo.

Sau gần 2 năm điều tra, xác minh, đến tháng 4/2024, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Tây Hồ đã làm rõ đối tượng trộm cắp xe máy là Đào Anh Tuấn (SN: 1990, HKTT: Cẩm Bình, Cẩm Thuỷ, Vĩnh Phúc). Thời điểm này, Tuấn đang thi hành án 16 tháng tù về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Trại giam số 6 Bộ Công an ở tỉnh Nghệ An.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Anh Tuấn về tội Trộm cắp tài sản .