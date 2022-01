Hà Nội: Đề nghị truy tố người cha hành hạ con gái tử vong

Liên quan tới vụ người cha hành hạ con gái 6 tuổi đến chết, ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Thành Công (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm) về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật hình sự. Theo kết luận điều tra, khoảng 11h ngày 16/9/2021, Lê Thành Công dạy kèm con gái là cháu L.H.A (SN 2015, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Xuân Đỉnh) học bài. Quá trình học bài, cháu A không tập trung, chậm hiểu nên Công dùng chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ dài khoảng 25 cm vụt hơn 10 cái vào mu bàn tay trái, cánh tay trái, chân trái của cháu A. Thấy con gái vẫn không tập trung, Công tiếp tục dùng que tre vụt nhiều phát vào vùng mông, lưng cháu A (không nhớ rõ vụt bao nhiêu phát). Nghe vợ nói về việc cháu A thời gian gần đây không tập trung học, mải xem tivi, Công bực tức, dùng đoạn cán chổi bị gẫy bằng gỗ dài khoảng 40 cm vụt khoảng 15 - 20 phát, mỗi lần vụt liên tiếp 2 - 3 phát vào vùng mông bé gái 6 tuổi. Lúc này, người vợ đang cho con thứ 2 ăn cơm, chứng kiến hành động của Công đã can ngăn. Cháu A sau đó được mẹ cho ăn cơm, uống sữa rồi đi ngủ. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, sau khi ngủ dậy, cháu A được cho ăn cháo, uống sữa. Bé gái sau đó kêu đau bụng nhưng không đi vệ sinh được. Người mẹ cho con đi tắm thì phát hiện A có biểu hiện nóng, sốt. Được cho uống thuốc hạ sốt nhưng chỉ ít phút sau, cháu A bị nôn. Vợ chồng Công đưa con đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong ngoài bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trên cơ thế cháu A có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên đã báo cơ quan Công an. Làm việc với cơ quan công an, Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 28/9/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố bị can đối với Lê Thành Công về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 30/9/2021, Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội có Bản kết luận pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của bé A. là ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên. >>> Xem thêm video: Người cha hành hạ con gái 6 tuổi đến chết ở Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Liên quan tới vụ người cha hành hạ con gái 6 tuổi đến chết, ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Thành Công (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm) về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật hình sự. Theo kết luận điều tra, khoảng 11h ngày 16/9/2021, Lê Thành Công dạy kèm con gái là cháu L.H.A (SN 2015, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Xuân Đỉnh) học bài. Quá trình học bài, cháu A không tập trung, chậm hiểu nên Công dùng chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ dài khoảng 25 cm vụt hơn 10 cái vào mu bàn tay trái, cánh tay trái, chân trái của cháu A. Thấy con gái vẫn không tập trung, Công tiếp tục dùng que tre vụt nhiều phát vào vùng mông, lưng cháu A (không nhớ rõ vụt bao nhiêu phát). Nghe vợ nói về việc cháu A thời gian gần đây không tập trung học, mải xem tivi, Công bực tức, dùng đoạn cán chổi bị gẫy bằng gỗ dài khoảng 40 cm vụt khoảng 15 - 20 phát, mỗi lần vụt liên tiếp 2 - 3 phát vào vùng mông bé gái 6 tuổi. Lúc này, người vợ đang cho con thứ 2 ăn cơm, chứng kiến hành động của Công đã can ngăn. Cháu A sau đó được mẹ cho ăn cơm, uống sữa rồi đi ngủ. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, sau khi ngủ dậy, cháu A được cho ăn cháo, uống sữa. Bé gái sau đó kêu đau bụng nhưng không đi vệ sinh được. Người mẹ cho con đi tắm thì phát hiện A có biểu hiện nóng, sốt. Được cho uống thuốc hạ sốt nhưng chỉ ít phút sau, cháu A bị nôn. Vợ chồng Công đưa con đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong ngoài bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trên cơ thế cháu A có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên đã báo cơ quan Công an. Làm việc với cơ quan công an, Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 28/9/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố bị can đối với Lê Thành Công về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 30/9/2021, Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội có Bản kết luận pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của bé A. là ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên. >>> Xem thêm video: Người cha hành hạ con gái 6 tuổi đến chết ở Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.