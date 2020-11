Chủ quán bánh xèo tra tấn nhân viên: Quặn lòng những vụ bạo hành trẻ em

Ngày 23/11, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, trú tại Quảng Ngãi là chủ quán bánh xèo ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để tiếp tục làm rõ hành vi bạo hành người dưới 16 tuổi. Hai nạn nhân được xác định là Chương Quang D. (SN 2005) và Võ Văn Đ. (SN 1999) cùng trú tại Quảng Ngãi.. Theo lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo, một trong những lý do chị ta tra tấn, đánh đập 2 nhân viên là do ăn vụng, do nhân viên lấy trộm tiền. Bạo hành con 3 tuổi đến chết: Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đối với 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) tử hình và Nguyễn Thị Lan Anh chung thân (SN 1991, cùng trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nạn nhân trong vụ án là bé Nguyễn Ngọc Minh Minh (3 tuổi), con đẻ của bị cáo Lan Anh. Hai bị cáo này đã có hành vi đánh đập cháu Minh đến tử vong. Trẻ mầm non 15 tháng tuổi bị giáo viên bạo hành trong nhà vệ sinh: Ngày 10/11, tại lớp 2 tuổi B, Trường Mầm non Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Một cháu bé bị giáo viên bạo hành trong phòng vệ sinh của lớp học. Đáng nói, thời điểm này có một giáo viên khác cùng đứng lớp và chứng kiến sự việc nhưng không có động thái can ngăn, thờ ơ trước sự việc trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, lớp học có 2 giáo viên đứng lớp là cô Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1986), là người trực tiếp bạo hành cháu nhỏ, và cô Bùi Thị Mai (SN 1967), là người chứng kiến vụ việc. Trẻ mầm non 15 tháng tuổi bị bạo hành là con của anh T.V.H. và chị P.T.H. (ngụ xã Ninh Khang). Hiện, 2 cô giáo này đã bị đình chỉ dạy học. Phụ huynh vào lớp bạo hành trẻ mầm non trước mặt giáo viên: Ngày 30/9, tại lớp Nhà Trẻ D2 (trẻ từ 24-36 tháng), Trường Mầm non Trumpkids ( phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Trong giờ trả trẻ, 2 bé P.T.B.A và H.C.T (2 tuổi) khi đang chơi thì tranh giành đồ chơi với nhau, bé B.A sau đó đã cắn vào tay trái bé CT khiến bé này khóc. Khi đó, cô giáo chủ nhiệm cũng đã vào ngăn hai bé. Tuy nhiên, đúng lúc đó, bố của bé C.T là ông Hoàng Văn H. đến đón con. Khi thấy con khóc đã có hỏi giáo viên phụ trách lớp và khi biết lý do đã buông những lời không hay với bé B.A. Chưa dừng lại ở đó, vị phụ huynh này còn tiếp tục đánh, giật tóc, tát vào đùi, sau đó bắt bé B.A xin lỗi rồi đón con ra về. Cha bạo hành con gái 6 tuổi đến gãy tay: Ngày 5/9, bà Lê Thị Hương (78 tuổi, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) nghe tiếng gào thét, cầu cứu của cháu nội là A. (6 tuổi) tại nhà con trai bà là Đặng Trung Kiên. Nghe tiếng kêu cứu của cháu, bà Hương gọi cửa nhưng Kiên không mở. Bà Hương Công an giải cứu cháu A. Sau đó, Công an đã giữ Kiên, đồng thời đưa cháu A. đi viện. Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, theo kết luận của bác sĩ, khắp cơ thể cháu A. có nhiều vết bầm tím, tập trung nhiều ở vùng lưng, cánh tay phải gãy 1/3 giữa xương. Cơ quan công an xác định Kiên đã đánh đập, bạo hành cháu A. nhiều ngày. Mẹ cột cổ con trai rồi kéo lê tàn nhẫn: Tối 31/1, N.T.T.T. (31 tuổi, tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã dùng dây thừng buộc vào cổ con mình rồi kéo lê, đánh đập dã man khiến cháu bé đau đớn, gào khóc. Sau khi đánh bé và gào thét khiến mất sức, người phụ nữ này lại tiếp tục dùng tay bế bé trai lên cao rồi ném xuống nền nhà, mặc cho bé gào khóc thảm thiết. Được biết trước đó, T. từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh đập con cái. >>> Xem thêm video: Tử hình cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

