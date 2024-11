Nhan sắc hiện tại của hot girl FapTV từng đóng cặp với Sơn Tùng

Là một diễn viên trẻ nổi lên nhờ serie phim của FapTV, hot girl An Vy từng gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, trong sáng. Khoảng thời gian sau đó, cô gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim “Chuyến đi của thanh xuân” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với sự tham gia của Sơn Tùng và dàn ngôi sao khác như Jun Vũ, Will, Yoon Trần. Tuy nhiên, vào năm 2018, An Vy bất ngờ dính scandal mắc bệnh ngôi sao khi giới thiệu mình là diễn viên nhưng không nhắc đến đến FapTV trong một gameshow. Tuy sau đó đã giải quyết mâu thuẫn với FapTV, cũng như quay lại diễn cùng nhóm hài này, tuy nhiên loạt series sau đó của cô nàng không còn được quan tâm nhiều như trước. Bên cạnh công việc diễn viên, An Vy cũng gây bất ngờ khi quyết định trở thành một streamer. Hiện tại hot girl 9x vẫn cố gắng phát triển bản thân và chăm chỉ góp mặt trong nhiều phim cải thiện hình ảnh của mình ngày một tốt đẹp hơn. Cô nàng được nhận xét vẫn giữ được xét xinh xắn, đáng yêu như ngày nào nhưng có phần trưởng thành hơn trước. Không chỉ đóng khung mình trong hình ảnh nàng thơ trong sáng, nhẹ nhàng... ...An Vy đã biết cách làm mới mình với những phong cách khác nhau, khi thì tiểu thư đài các, lúc lại gợi cảm quyến rũ. Cô nàng sở hữu fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, trang cá nhân cũng có gần 500.000 người follow. (Ảnh: FBNV)

