Cô gái sở hữu nét đẹp phi giới tính, truyền cảm hứng “tóc tém”

Hà My là cái tên quen thuộc khi là một KOL trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, từ lâu cô nàng đã khá nổi trên mạng xã hội với vẻ ngoài xinh đẹp. Đặc biệt, từ khi quyết định "xuống tóc", cô nàng được nhiều chị em theo dõi hơn nữa với nét đẹp phi giới tính. Cô nàng có thể cân đẹp mọi phong cách từ cá tính đến kẹo ngọt, nữ tính. Hà My sinh năm 1995, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Ngoài công việc KOL, cô còn có những hoạt động khác như kinh doanh, làm mẫu ảnh, tham gia sự kiện,… Cô nàng từng vướng vào tin đồn nghi vấn là bạn gái của một nam ca sỹ Hàn Quốc. Tuy nhiên đó chỉ là hiểu lầm và phía nam ca sĩ cũng đã lên tiếng đính chính. Hà My cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của mình lên trang cá nhân và nhận về hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận cũng như chia sẻ từ cộng đồng mạng. Mái tóc tém dường như đã trở thành thương hiệu của cô nàng. Cô nàng là người truyền cảm hứng cho rất nhiều chị em phái đẹp có đủ dũng cảm "xuống tóc". Từ khóa tóc kiểu Hà My từng có thời gian leo top trên nền tảng Tiktok. Hà My ưa chuộng phong cách mặc đồ tối giản, đơn sắc nhưng vô cùng thần thái. Cô nàng hiện tại thu hút gần 600.000 người theo dõi trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)

Hà My là cái tên quen thuộc khi là một KOL trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, từ lâu cô nàng đã khá nổi trên mạng xã hội với vẻ ngoài xinh đẹp. Đặc biệt, từ khi quyết định "xuống tóc", cô nàng được nhiều chị em theo dõi hơn nữa với nét đẹp phi giới tính. Cô nàng có thể cân đẹp mọi phong cách từ cá tính đến kẹo ngọt, nữ tính. Hà My sinh năm 1995, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Ngoài công việc KOL, cô còn có những hoạt động khác như kinh doanh, làm mẫu ảnh, tham gia sự kiện,… Cô nàng từng vướng vào tin đồn nghi vấn là bạn gái của một nam ca sỹ Hàn Quốc. Tuy nhiên đó chỉ là hiểu lầm và phía nam ca sĩ cũng đã lên tiếng đính chính. Hà My cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của mình lên trang cá nhân và nhận về hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận cũng như chia sẻ từ cộng đồng mạng. Mái tóc tém dường như đã trở thành thương hiệu của cô nàng. Cô nàng là người truyền cảm hứng cho rất nhiều chị em phái đẹp có đủ dũng cảm "xuống tóc". Từ khóa tóc kiểu Hà My từng có thời gian leo top trên nền tảng Tiktok. Hà My ưa chuộng phong cách mặc đồ tối giản, đơn sắc nhưng vô cùng thần thái. Cô nàng hiện tại thu hút gần 600.000 người theo dõi trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)