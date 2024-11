Chân dung “Cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương vừa bị bắt

Ngày 14/11, Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương (KOL, 30 tuổi) để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10). Trước khi bị bắt giữ vì liên quan đến ma tuý, Nguyễn Đỗ Trúc Phương được cộng đồng mạng ví là "cô tiên" vì ngoại hình xinh đẹp và thường làm việc thiện nguyện. Trên trang cá nhân của mình, Trúc Phương thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, hiện tại, trang Facebook cá nhân của cô này đã tạm khóa. Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh ra trong một gia đình khá giả ở quận 1, TP HCM. Điều kiện kinh tế vững vàng khiến cô không cần bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Sau 10 năm du học ở Australia, cuối năm 2019, Phương trở về quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Sau đó, cô bén duyên với công việc thiện nguyện. Lúc đầu, Phương chỉ chia sẻ bằng tiền của mình, sau đó kêu gọi người thân, bạn bè cùng chung tay. Sau đó, Phương cho rằng, việc làm thiện nguyện một mình không giúp được cho nhiều người, do đó cô chia sẻ hoàn cảnh nhân vật cụ thể lên mạng xã hội, để kêu gọi sự chung tay của mọi người. Trong 3 năm đầu làm thiện nguyện, Phương cho biết, bản thân đã kêu gọi hỗ trợ cho khoảng 100 người, với số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có các trường hợp đặc biệt như: "Chú Hải chạy xe ôm", "ông Minh cô đơn", "anh Phạm Văn Tâm (ngụ Tây Ninh) bị rắn hổ mang chúa cắn khi đi bắt rắn kiếm tiền đóng học cho con", "ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá"... Riêng trường hợp "ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá", Phương đã kêu gọi quyên góp được hàng tỷ đồng, có thời điểm chỉ trong vòng 1 giờ, số tiền ủng hộ đã được 700 triệu đồng. Nhờ những việc làm thiện nguyện của mình, Phương đã được cộng đồng mạng đặt cho những danh xưng "nàng thơ", "thánh nữ", "nữ bồ tát". Tuy nhiên, Phương nhiều lần trao đổi với truyền thông rằng, cô không hề thích thú với những lời ngợi ca hay sự tung hô này mà chỉ hy vọng được làm từ thiện như một người bình thường. Ngoài ra, cách làm thiện nguyện của Phương cũng khác so với số đông. Phương không trao hết toàn bộ số tiền quyên góp được mà thường đến tận nơi, xem điều kiện sống của các trường hợp, hỏi họ cần gì rồi mới trao tiền cho họ. Ngoài việc sử dụng tại khoản mạng xã hội Facebook với tên Trúc Phương Nguyễn Đỗ với hơn 500.000 lượt người theo dõi để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, Trúc Phương còn có tài khoản TikTok gần 200.000 người theo dõi. Trên kênh TikTok, Trúc Phương đăng tải hàng trăm clip ghi lại cuộc gặp gỡ các cụ già có hoàn cảnh khó khăn và chi tiền mạnh thường quân quyên góp, gửi đến các hoàn cảnh cần giúp đỡ. Một số clip trên tài khoản này đạt hơn 6 triệu lượt xem. Đồng thời, Trúc Phương còn có kênh YouTube với tên Trúc Phương Nguyễn Đỗ nhưng lượng người đăng ký không cao và cô ít đăng tải clip trên nền tảng này. Khi trả lời báo chí về ý định trong tương lai, Phương cho biết bản thân hướng đến mở quỹ quyên góp cho những em bé nghèo ở vùng sâu vùng xa đến trường cũng như một số trường hợp đặc biệt ở đường phố TPHCM. Thế nên, việc Trúc Phương bị Công an TPHCM bắt giữ khiến nhiều người bất ngờ. Cùng với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Công an TPHCM cũng đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), người mẫu Andrea Aybar - Nguyễn Thị An (An Tây) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam. Xem thêm video: Hải Phòng bắt một nữ cán bộ công an tổ chức sử dụng ma túy.

