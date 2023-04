Những pha dàn dựng bị cướp và cái kết

Nam thanh niên tự khứa tay dàn dựng chuyện bị cướp: Ngày 25/4, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đang lập hồ sơ xử lý Trần Hữu Sang (20 tuổi, trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) về hành vi báo thông tin giả về việc bị cướp tài sản xảy ra tại địa bàn Hàm Tân. Sang khai nhận, chiều 24/4, Sang đem 1 lắc tay vàng và 1 nhẫn vàng đến cầm tại một tiệm vàng thuộc huyện Xuân Lộc được 13,5 triệu đồng. Sau đó, Sang dùng số tiền trên để nạp vào một phần mềm dạng chứng khoản ảo và bị lừa hết. Sợ người nhà biết, Sang dùng dao lam khứa nhiều vết vào tay trái và chạy về nhà thông báo bị cướp. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Sợ bị mắng, người phụ nữ hoang báo tin bị cướp tài sản: Ngày 1/4, Công an xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nhận được trình báo của anh T.V.N. (trú tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn) về việc trên tuyến đường liên xã (đoạn giáp ranh giữa xã Quang Diệm và Sơn Lĩnh) xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là chị H.T.Th. (trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) và số tiền bị cướp là 40 triệu đồng. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, chị Th. khai nhận sử dụng hết số tiền 40 triệu đồng và lo sợ gia đình trách mắng, nên mới thông báo bản thân bị cướp. Người phụ nữ hoang báo bị cướp 250 triệu đồng: Chiều 1/2, gia đình bà D.T.Đ. ở xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trình báo việc bà Đ. bị kẻ lạ mặt xông vào phòng ngủ, dùng dao khống chế, trói và mở két sắt lấy tiền, trang sức với trị giá khoảng 250 triệu đồng. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định bà Đ. đã làm giả hiện trường, báo tin sai sự thật nhằm che giấu việc đã mang số tài sản trên giải quyết nợ nần. Cơ quan công an đã lập hồ sơ, xử lý bà Đ. về hành vi báo tin giả đến cơ quan chức năng. (Ảnh minh họa) Nam thanh niên hoang tin bị cướp để người yêu trả lời tin nhắn: Ngày 31/1, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với M.V.B (22 tuổi, ngụ xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê. Nguyên nhân dẫn đến việc báo tin giả là do B. và người yêu là chị N.T.T xảy ra xích mích. Do vậy, B. đã dựng chuyện bị cướp và được chị T. cùng mẹ đến gặp và đưa B đến cơ quan công an báo tin. Thiếu nữ hoang báo bị cướp để được mua điện thoại mới: Ngày 13/12/2022, Công an phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã lập hồ sơ để xử lý N.T.T.M. (17 tuổi, ở TP Bắc Kạn) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo đó, chỉ vì muốn được đổi điện thoại mới mà M., đã nói dối bố rằng mình bị cướp điện thoại. Sau đến trình báo Công an thì mới vỡ lẽ đó là câu chuyện do M. tự dựng lên. Thua lỗ chứng khoán, hoang báo bị cướp hàng trăm triệu đồng: Ngày 2/6/2022, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt một nam thanh niên tên D. (SN 1993) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền". Theo trình báo, D. bị 2 đối tượng đe dọa, cướp 2 điện thoại iphone 13 Pro max, 1 balo bên trong có 1.900 USD và 200 triệu đồng tiền mặt. Công an phường Việt Hưng đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên xác minh, làm rõ thông tin trên là không đúng sự thật. Quá trình làm việc, D. khai nhận do đầu tư chứng khoán thua lỗ nên đã nghĩ ra việc bị cướp tài sản. (Ảnh minh họa) Bán điện thoại để ăn chơi rồi dựng chuyện bị cướp: Ngày 25/3/2022, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức T. (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi: “Cố ý báo tin giả về tội phạm”. T. trình báo về việc mình bị hai đối tượng lạ mặt “cướp có hung khí” đe dọa, cướp tài sản. Tuy nhiên, cơ quan Công an đã phát hiện T báo tin giả, dựng chuyện gây mất ANTT... Trước đó, T, bán điện thoại của mình với giá 15 triệu đồng để tiêu xài. Vì sợ bị bố mẹ phát hiện nên đã dựng nên câu chuyện bị cướp tài sản. Giả báo tin bị cướp, nam thanh niên bị phạt 2,5 triệu đồng: Do tiêu xài hết số tiền của gia đình, lo sợ bị phát hiện nên Mai Tấn Kiệt (26 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã báo tin giả bị cướp 50 triệu đồng. Ngày 22/1/2022, Kiệt bị UBND phường 2 phạt 2,5 triệu đồng về hành vi báo tin giả. Hai đối tượng tung tin bị cướp vì mua nhầm ma tuý giả: Sau khi chi nhiều tiền mua ma túy nhưng trúng phải "hàng giả", Trần Anh Pháp và Lê Thị Thu (cùng ngụ tại TT-Huế) đến Công an báo hoang tin bị cướp giật tài sản. Vào cuộc xác minh, ngày 6/1/2022, Công an TP Huế cho biết đã làm rõ Lê Phan Đại Dương (SN 1987) và Phan Văn Ngọc (SN 1991, cùng trú TP Huế) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Pháp và Thu. (Ảnh đối tượng Dương) Báo tin giả bị cướp sau khi bán xe, bán điện thoại để trả nợ: Vay tiền để tiêu xài không có khả năng chi trả nên H.G.Đ (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai) đã bán xe, bán điện thoại sau đó đến Công an giả vờ trình báo bị cướp tài sản để có lý do nói với gia đình. Đầu tháng 12/2021, Công an phường Tân Phong đã tiến hành lập hồ sơ xử lý Đ. >>> Xem thêm video: Clip đối tượng cầm súng, roi điện cướp ngân hàng ở Đà Nẵng. Nguồn: Lý Thùy.

