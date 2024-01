Hà Nội: Đang ngồi ăn, nam thanh niên bị ném cốc vào đầu trọng thương

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vượng (SN: 1983; trú tại: xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Vượng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, ngày 28/7/2023, anh Đ. (SN: 2001; trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức) và bạn đang ngồi ăn uống tại quán ăn trên địa bàn xã Song Phương thì bất ngờ bị Vượng (ngồi bàn bên cạnh) cầm cốc thủy tinh ném vào đầu.

Anh Đ. bỏ chạy thì bị Vượng đuổi theo tiếp tục ném cốc thủy tinh. Hậu quả anh Đ. bị tổn hại sức khỏe 12%. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 28/12/2023, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Hoài Đức đã bắt giữ Nguyễn Văn Vượng. Theo hồ sơ, Vượng từng có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng dùng cốc thủy tinh ném trọng thương nam thanh niên theo quy định.