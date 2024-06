Hà Nội có gần 700 thí sinh bỏ làm thủ tục thi lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm nay Sở bố trí 201 điểm thi với số phòng thi không chuyên là 4.532; Số phòng thi dự phòng là 402.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Hà Nội có 201 điểm thi.

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.483/15.488 đạt tỷ lệ: 99.96%. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại Điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế đảm bảo đúng Quy chế thi.

Sáng 7/6, trong buổi làm thủ tục thi, 689 thí sinh vắng mặt. Ngoài số bỏ thi, Sở GD&ĐT thống kê có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài, trong đó 9 học sinh bị gãy tay, 3 thí sinh cần hỗ trợ y tế.

Cũng theo Sở GD&ĐT, cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi; mỗi điểm thi có 01 máy phát điện dự phòng.

Sở đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...) việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông...

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội bắt đầu từ sáng 8/6 với môn Ngữ văn (hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút). Buổi chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ (hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút). Sáng ngày 9/6, thí sinh dự thi môn Toán (hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút).

Với gần 100.000 em đăng ký thi lớp 10 , chỉ có 81.000 em sẽ vào được các trường công lập. Trong số các trường, Trường THPT Yên Hòa có "tỷ lệ chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình cứ ba thí sinh dự thi sẽ có một em đỗ. Xếp sau đó là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ chọi 1/2,9 và Trường Trần Hưng Đạo – Hà Đông với tỷ lệ 1/2,55.

Điểm xét tuyển lớp 10 = (Điểm Toán + Điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi thêm ngày 10/6. Chậm nhất ngày 2/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi. Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội được công bố vào ngày 6-9/7. Thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học từ ngày 10-12/7. Ngày 19-22/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung.

Sở GD&ĐT Hà Nội chia 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh, nguyện vọng 3 thuộc khu vực bất kỳ.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3.

Trong trường hợp trượt nguyện vọng 1, thí sinh được xét tới nguyện vọng 2, 3 nếu đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 ít nhất 1 và 2 điểm.

Điều kiện dự tuyển vào các lớp 10 chuyên là học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội; xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

Học sinh các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hoá trở ra, có kết quả học tập năm học lớp 9 THCS xếp loại kết quả học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên trường THPT Chu Văn An.

Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường: THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.