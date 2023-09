Loạt vụ sập công trình tiền tỷ gây chấn động dư luận

Sập công trình trung tâm văn hóa 50 tỷ đồng: Trưa 17/9, tại công trường xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, các công nhân vừa đổ bê tông sàn sảnh trước xong, rời khỏi khu vực công trường để chuẩn bị ăn trưa thì bất ngờ công trình bị sập. Vụ việc đã khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nhẹ, 1 người được đưa vào bệnh viện. Lúc xảy ra sự cố, 2 người này ở lại dọn dẹp máy móc, thiết bị. Được biết, Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa là công trình trọng điểm của huyện này, có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Sập giàn giáo, hai người chết: Khoảng 1h ngày 25/5, giàn giáo bằng sắt đổ khiến hơn 40 m2 sàn bêtông tươi tại công trình số 34-36 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sụp xuống. Hai công nhân là ông Nguyễn Sáu, 53 tuổi và bà Nguyễn Thị Xinh, 49 tuổi, cùng trú Quảng Nam, bị vùi lấp tử vong. Ba người khác bị thương. Theo báo cáo của UBND quận Hải Châu, vụ sập giàn giáo xảy ra tại Công trình Nhà ở kết hợp với dịch vụ kinh doanh ẩm thực do bà Đinh Phương Thảo làm chủ đầu tư. Sập giàn giáo công trình thuỷ điện Bản Nhùng: Trưa 27/10/2022, khi đang thi công hạng mục công trình thuỷ điện Bản Nhùng, ở thôn Phù Huê, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ giàn giáo bị sập khiến 3 công nhân rơi xuống sông. Trong đó, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 người mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Kết quả, sáng 29/10, nạn nhân đã được tìm thấy (đã tử vong), vị trí ở phía hạ lưu sông Kỳ Cùng. Sập tường nhà xưởng đang xây, 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương: Chiều 15/9/2022, tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savvy Seafood trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã xảy ra vụ sập tường nhà xưởng. Vào thời điểm trên, khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới. 9 người bị tường sập đổ đè lên người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số đó, 3 người tử vong, 6 người bị thương. Sập tường công trình ở TP HCM, 2 người thương vong: Sáng 26/6/2022, tại một công trình trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, quận 6, TP HCM nhóm công nhân 5 người đang thực hiện tháo dỡ nhà dân thì bất ngờ một bức tường đổ sập. Nhóm công nhân hoảng loạn, bỏ chạy nhưng có 2 người không kịp thoát ra nên bị bức tường đổ xuống khiến 1 người tử vong và 1 công nhân khác bị đè gãy chân. Sập giàn giáo công trình, 4 người thương vong: Sáng 8/1/2022, khi các công nhân đang thi công sửa chữa và xây mới công trình xây dựng nhà hàng Kim Dung (phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, TP HCM) thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Lúc này trên giàn giáo có 4 công nhân đã bị rơi xuống đất. Nghe tiếng động mạnh, các công nhân khác chạy đến kiểm tra thì phát hiện 2 người đã tử vong, 2 người bị thương nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là D.H.H (38 tuổi, quê Kiên Giang) và H.T.G (42 tuổi, thành phố Thủ Đức). Sập công trình xây dựng chết 4 người ở Phú Thọ: Sáng 1/9 tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì), 4 công nhân đã gặp nạn khi đang sửa cống móng dưới chân vỉa taluy cao hơn 4m đổ sập vui lấp. Mặc dù được lực lượng chức năng, cả Công an và quân đội, sử dụng máy móc và nhân lực khẩn trương đào bới, cứu hộ và đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng 4 công nhân này không qua khỏi. Giám đốc công ty thi công làm sập tường bị khởi tố: Ngày 25/5/2022, ông Hà Huy Hải, 56 tuổi, Giám đốc Công ty Hà Hải Nga bị Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Trước đó, chiều 14/5, khoảng 55 công nhân đang thi công, bất ngờ bức tường nhà xưởng cao 8 m, dài 109 m bị đổ sập khiến 10 người chết 15 người bị thương. Công ty Hà Hải Nga do ông Hải làm chủ được Công ty cổ phần AV Healthcare (vốn đầu tư Hàn Quốc) ký hợp đồng thuê xây dựng hơn 5.700 m2 nhà máy để sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa... Tổng giá trị hợp đồng là 11,5 tỷ đồng, dự kiến tháng 9 hoàn thành. >>> Xem thêm video: Sập công trình ở Phú Thọ, 4 người chết, nhiều người bị thương. Nguồn: ĐTHĐT.

Sập công trình trung tâm văn hóa 50 tỷ đồng: Trưa 17/9, tại công trường xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, các công nhân vừa đổ bê tông sàn sảnh trước xong, rời khỏi khu vực công trường để chuẩn bị ăn trưa thì bất ngờ công trình bị sập. Vụ việc đã khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nhẹ, 1 người được đưa vào bệnh viện. Lúc xảy ra sự cố, 2 người này ở lại dọn dẹp máy móc, thiết bị. Được biết, Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa là công trình trọng điểm của huyện này, có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Sập giàn giáo, hai người chết: Khoảng 1h ngày 25/5, giàn giáo bằng sắt đổ khiến hơn 40 m2 sàn bêtông tươi tại công trình số 34-36 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sụp xuống. Hai công nhân là ông Nguyễn Sáu, 53 tuổi và bà Nguyễn Thị Xinh, 49 tuổi, cùng trú Quảng Nam, bị vùi lấp tử vong. Ba người khác bị thương. Theo báo cáo của UBND quận Hải Châu, vụ sập giàn giáo xảy ra tại Công trình Nhà ở kết hợp với dịch vụ kinh doanh ẩm thực do bà Đinh Phương Thảo làm chủ đầu tư. Sập giàn giáo công trình thuỷ điện Bản Nhùng: Trưa 27/10/2022, khi đang thi công hạng mục công trình thuỷ điện Bản Nhùng, ở thôn Phù Huê, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ giàn giáo bị sập khiến 3 công nhân rơi xuống sông. Trong đó, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 người mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Kết quả, sáng 29/10, nạn nhân đã được tìm thấy (đã tử vong), vị trí ở phía hạ lưu sông Kỳ Cùng. Sập tường nhà xưởng đang xây, 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương: Chiều 15/9/2022, tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savvy Seafood trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã xảy ra vụ sập tường nhà xưởng. Vào thời điểm trên, khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới. 9 người bị tường sập đổ đè lên người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số đó, 3 người tử vong, 6 người bị thương. Sập tường công trình ở TP HCM, 2 người thương vong: Sáng 26/6/2022, tại một công trình trên đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, quận 6, TP HCM nhóm công nhân 5 người đang thực hiện tháo dỡ nhà dân thì bất ngờ một bức tường đổ sập. Nhóm công nhân hoảng loạn, bỏ chạy nhưng có 2 người không kịp thoát ra nên bị bức tường đổ xuống khiến 1 người tử vong và 1 công nhân khác bị đè gãy chân. Sập giàn giáo công trình, 4 người thương vong: Sáng 8/1/2022, khi các công nhân đang thi công sửa chữa và xây mới công trình xây dựng nhà hàng Kim Dung (phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, TP HCM) thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Lúc này trên giàn giáo có 4 công nhân đã bị rơi xuống đất. Nghe tiếng động mạnh, các công nhân khác chạy đến kiểm tra thì phát hiện 2 người đã tử vong, 2 người bị thương nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là D.H.H (38 tuổi, quê Kiên Giang) và H.T.G (42 tuổi, thành phố Thủ Đức). Sập công trình xây dựng chết 4 người ở Phú Thọ: Sáng 1/9 tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì), 4 công nhân đã gặp nạn khi đang sửa cống móng dưới chân vỉa taluy cao hơn 4m đổ sập vui lấp. Mặc dù được lực lượng chức năng, cả Công an và quân đội, sử dụng máy móc và nhân lực khẩn trương đào bới, cứu hộ và đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng 4 công nhân này không qua khỏi. Giám đốc công ty thi công làm sập tường bị khởi tố: Ngày 25/5/2022, ông Hà Huy Hải, 56 tuổi, Giám đốc Công ty Hà Hải Nga bị Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người. Trước đó, chiều 14/5, khoảng 55 công nhân đang thi công, bất ngờ bức tường nhà xưởng cao 8 m, dài 109 m bị đổ sập khiến 10 người chết 15 người bị thương. Công ty Hà Hải Nga do ông Hải làm chủ được Công ty cổ phần AV Healthcare (vốn đầu tư Hàn Quốc) ký hợp đồng thuê xây dựng hơn 5.700 m2 nhà máy để sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa... Tổng giá trị hợp đồng là 11,5 tỷ đồng, dự kiến tháng 9 hoàn thành. >>> Xem thêm video: Sập công trình ở Phú Thọ, 4 người chết, nhiều người bị thương. Nguồn: ĐTHĐT.