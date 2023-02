Hà Nội: Biến nhà nghỉ thành ổ mại dâm, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Quang Thanh (SN 1974; HKTT: Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình) về tội chứa mại dâm và Vi Thị Hoan (SN 1992; HKTT: Phú Tiến, Định Hoá, Thái Nguyên) về tội môi giới mại dâm.

Hai đối tượng Thanh và Hoan tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, Trương Quang Thanh thuê lại nhà nghỉ Trúc Sơn ở ngõ 81 Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy để kinh doanh từ tháng 10/2022. Quá trình kinh doanh, Thanh biết Vi Thị Hoan là gái bán dâm thường xuyên đi khách tại nhà nghỉ Trúc Sơn nên đã thoả thuận mỗi lần Hoan đưa khách đến bán dâm tại nhà nghỉ Trúc Sơn, Thanh sẽ trả cho Hoan 20.000 đồng/lần. Thanh đã nhiều lần trả tiền cho Hoan khi bán dâm cho khách tại nhà nghỉ Trúc Sơn.

Hoan và O là người cùng quê, cùng làm gái bán dâm. Hoan thoả thuận với O, nếu có khách mua dâm Hoan sẽ giới thiệu cho O bán dâm cho khách. Khách mua dâm 250.000 đồng, O sẽ trả cho Hoan 50.000 đồng, khách mua dâm 300.000 đồng, O sẽ trả cho Hoan 100.000 đồng, khách mua dâm qua đêm 1.500.000 đồng, O sẽ trả cho Hoan 300.000 đồng.

Khoảng 23h30' cùng ngày, Công an phường Trung Hoà kiểm tra hành chính nhà nghỉ Trúc Sơn phát hiện Hoan và O đang bán dâm cho khách. Công an phường đã lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Hoan và Thanh đã thú nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ biến nhà nghỉ thành ổ mại dâm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.