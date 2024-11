Hà Nội: Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn giấu trong máy nén khí

Trước đó, ngày 17/7/2024, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện bên trong 1 lô hàng có 5 máy nén khí nghi vấn chứa chất ma tuý tổng hợp. Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ gần 19 kg MDMA được ngụy trang cất giấu trong 5 máy nén khí màu đen nhãn hiệu "AERO GLOBAL" bên trong 1 lô hàng gửi từ Pháp về Việt Nam.

Ma túy được giấu trong máy nén khí.

Qua xác minh, đến 15h30 ngày 17/7/2024, tại số 60 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Tổ công tác của Phòng CSĐTTP về ma túy đã bắt giữ đối tượng liên quan lô hàng nói trên là Lê Thanh Thúy (SN 1993; HKTT: Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng; chỗ ở: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) và bước đầu làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của đối tượng. Lực lượng cũng đã thu giữ tang vật là hơn 1,4 kg Ketamine, 2 cân điện tử đều dính ma túy Ketamine.

Đối tượng Lê Thanh Thúy cùng tang vật thu giữ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thúy về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.