Hà Nội: Bắt nam thanh niên buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm

Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Tân (SN: 2005; HKTT: Yên Định, Hải Hậu, Nam Định) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tân tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào hồi 13h30 ngày 22/10/2024, tại khu vực đường Bưởi, phường Cống Vị, Đội Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an quận Ba Đình bắt quả tang Nguyễn Mạnh Tân đang vận chuyển thùng xốp có 1 cá thể rái cá (đã chết trong tình trạng được cấp đông lạnh) đi giao cho khách.

Kết quả giám định của Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ xác định đây là loài “ Rái cá vuốt nhỏ ” (có tên trong Phụ lục I Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 và có tên trong nhóm IB của Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ).

Hiện Công an quận Ba Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.