Hà Nội: Bắt “tú bà” môi giới mại dâm lấy “hoa hồng” 1 triệu

Ngày 24/6, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ xử lý Hoàng Thị Hậu (SN 1995, trú tại xã Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, hồi 15h45 ngày 21/6/2024, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phú Thượng phối hợp đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Đối tượng Hoàng Thị Hậu.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại P403 có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi Mua bán dâm. Tại chỗ, đôi nam nữ đã thừa nhận hành vi mua bán dâm và khai nhận được một người phụ nữ tên Hậu môi giới gặp gỡ, Hậu đang ngồi uống cà phê tại Vệ Hồ, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội. Tổ công tác đã xác minh và triệu tập Hoàng Thị Hậu về trụ sở để làm việc.

Quá trình làm việc Hậu thừa nhận hành vi môi giới mại dâm . Trong vai trò trung gian môi giới, “tú bà” Hậu được hưởng 1.000.000 đồng tiền hoa hồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.