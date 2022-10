Hà Nội: Bắt tạm giam 11 đối tượng xô xát trong đám cưới

Ngày 16/10, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng có hành vi Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 19/4, sau khi uống rượu tại đám cưới nhà anh Dương Văn Minh (SN: 1998, HKTT: Đồng Thái, Ba Vì), nhóm thanh niên là bạn của Trần Văn Tuấn (SN: 1999 ; HKTT: Đồng Thái, Ba Vì), rủ nhau sang nhà gái là gia đình chị Phùng Thị Nga (SN: 1982, HKTT: Đồng Thái, Ba Vì) chơi theo phong tục.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại đây, các nhóm thanh niên gồm bạn của cô dâu, chú rể đã tổ chức nhảy theo nhạc tại sân nhà gái. Quá trình nhảy theo nhạc, nhóm của Trần Văn Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm gồm Nguyễn Quang Thắng (SN: 1995), Phùng Kim Trường (SN: 1995) và Dương Văn Công (SN: 1997) đều có HKTT: Đồng Thái, Ba Vì). Sau đó, một số thanh niên trong nhóm Tuấn và nhóm Thắng đã sử dụng ghế innox, đĩa nhựa tại đám cưới đuổi, đánh nhau dọc theo đường xóm Minh Nghĩa, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái.

Lúc này, được mọi người can ngăn nên nhóm Tuấn quay về nhà trai, còn nhóm Thắng đi về nhà. Khi biết tin Thắng bị đánh, Nguyễn Quang Chiến (SN: 1994, anh trai ruột của Thắng) đi đến khu vực đám cưới nhà gái, nhà trai chửi bới, thách thức đánh nhau với nhóm của Tuấn. Dẫn đến, nhóm Tuấn tiếp tục sử dụng ghế inox, chân tay không xông vào đấm, đá gây thương tích cho Chiến thì được mọi người can ngăn.

Tiếp đó, 2 nhóm này tiếp tục lôi kéo nhau xuống phía trước cổng nhà anh Chu Thời Quang Tùng (cách đám cưới nhà trai khoảng 100m) sử dụng ghế inox đuổi, đánh nhau gây thương tích. Đến khi người dân can ngăn và hô có “Công an” thì 2 nhóm này mới dừng lại và giải tán.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ba Vì đã đến hiện trường đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Căn vào tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam với 13 bị can.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã tổ chức xác minh, bắt giữ 11 bị can gồm: Trần Văn Tuấn, Phùng Quang Linh, Dương Văn Phú, Phùng Kim Trường, Nguyễn Quang Thắng, Trần Văn Trọng, Tạ Duy Thiện, Phùng Văn Hiếu, Phùng Đức Anh, Phùng Kim Quốc Việt, Nguyễn Quang Chiến để tiến hành điều tra, giải quyết vụ án và xử lý các bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng và tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

Hiện vụ bắt tạm giam 11 đối tượng xô xát nhau trong đám cưới ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.